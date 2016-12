Zaštita za budućnost

Na konferenciji Infosec 2016, održanoj 24. novembra 2016. u Tesliću, predstavnici CheckPointa održali su tehničku radionicu na kojoj su demonstrirali mogućnosti bezbednosnih rešenja ove izraelske kompanije.

Marko Martinović i Ivan Štrbac su pred izuzetno zainteresovanim auditorijumom predstavili CheckPoint vSEC za zaštitu virtuelizovanih data centara i CheckPoint SandBlast za zaštitu od ziro day malvera.

U svom pristupu bezbednosti CheckPoint stavlja akcenat na prevenciju. Zašto je to tako i da li se njihova zaštita u Cloudu razlikuje od one on premise nama je ispričao Predrag Spasić, glavni akaunt menadžer za Adrijatik regiju u kompaniji Check Point Software Technologies, Ltd…

Viseo možete pogledati u virtuelnom izdanju časopisa.