Velika preciznost i jednostavna nivelacija: Prvi Bosch kombinovani laser kojim se može upravljati preko aplikacije

GCL 2-50 C Professional i GCL 2-50 CG Professional kombinovani laseri su sada dostupni za jednostavno nivelisanje do daljine od 50 m. Oni su prvi kombinovani laseri na svetu koji se mogu kontrolisati preko aplikacije i Bluetooth veze. Sa ovom inovacijom, Bosch nastavlja da proširuje mogućnosti mernih alata i nudi zanatlijama dva nova alata koji optimizuju radnu proceduru i povećavaju produktivnost.

Bluetooth veza za povećanje preciznosti

Na primer, laserske linije i centralne tačke se mogu uključiti I isključiti pojedinačno koristeći se novom Bosch aplikacijom za daljinsku kontrolu. Svaki kombinovanim laser projektuje horizontalnu i vertikalnu liniju na zidu kao i tačku na plafonu i podu. Pomoću aplikacije se obezbeđuje sigurnost podešavanja pri radu sa alatom. Šta više, kombinovani laser se može postaviti sada u teško dostupnim mestima, gde je teško uraditi precizno merenje. Korisnici takođe mogu podešavati jačinu linija preko aplikacije, na primer da bi bile vidljivije ili u cilju očuvanja baterije. Status punjenja akumulatora kao i odabrani režim rada se mogu direktno videti u aplikaciji. Bosch Leveling Remote App je dostupna za preuzimanje na Google Play Store kao i na Apple App Store i deo je Bosch Toolbox App.

Motorizovani višenamenski nosač sa daljinskom kontrolom

Korisnici mogu raditi još fleksibilnije zahvaljujući RM 3 Professional višenamenskom nosaču, koji je motorizovan i može se kontrolisati preko aplikacije. Kao alternativa, dostupan je i RC 2 Professional nosač sa infracrvenom daljinskom kontrolom. Oba pomažu zanatlijama da iznivelišu laser sa milimetarskom preciznosti u tri različite

brzine, u smeru kazaljki na satu ili suprotno. Ovo je veoma korisno u situacijama kada korisnik radi sa laserom na daljinu ili sa merdevina jer obezbeđuje daljinsku kontrolu. Napajanje obezbeđuje kombinovani laser odmah nakon priključenja na nosač. Oba alata su dostupna sa ne-motorizovanim RM 2 Professional nosačem, koji se ručno podešava. Višenamenski nosači se mogu povezivati na razne načine: mogu se lako ušrafiti u gipsane ploče ili drvene grede, sa integrisanim magnetima se mogu povezati na metalne šine kao i druge magnetne predmete i mogu se montiratipomoću klešta.

GCL 2-50 CG Professional sa zelenim laserskim linijama

Novi kombinovani laseri se razlikuju po boji laserskih linija koje projektuju: GCL 2-50 C Professional projektuje laserske linije crvene boje, dok GCL 2-50 CG Professional projektuje laserske linije zelene boje pomoću prave zelene diode. Zelene laserske linije su četiri puta vidljivije što je velika prednost prilikom rada u veoma svetlim

okruženjima. Takođe, zelena laserska dioda je snažnija u poređenju sa onim koje vrše pretvaranje svetlosti iz crvene u zelenu. Dugotrajnija je usled nižih temperatura i kompaktnija je.

Ispitane i potvrđene funkcije kao što su dvostruko napajanje

Oba kombinovana lasera su pogodna za razne primene u zatvorenom prostoru. To uključuje označavanje tačke za prenos električnih instalacija ili označavanja referentne tačke, na primer pri postavljanju gipsanih ploča ili električnih utičnica. Dokazane funkcije kao što je opcija nagiba za dijagonalnu nivelaciju – za montiranje

ograde na stepeništu – su i dalje tu. Intuitivna tastatura čini rad jednostavnim dok preciznost alata od ±3 mm po metru garantuje precizne rezultate. Oba alata se samo-nivelišu za manje od četiri sekunde i kompenzuju neravnine terena do ±4 stepena. Oni se napajaju sa zamenljivim 12 V akumulatorom iz profesionalnog

asortimana ili sa četiri AA alkalne baterije zajedno sa AA1 Professional adapterom. Akumulator je kompatibilan sa svim 10.8 V i 12 V sistemima od Bosch-a. GCL 2-50 C Professional i GCL 2-50 CG Professional kombinovani laseri će biti dostupni od aprila 2017. godine.