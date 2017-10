Uvodnik 183

Sa ciljem da u naredne dve godine što veći broj državnih institucija otvori podatke i razvije znanje i veštine za njihovu obradu i uključi privredu, naučnu zajednicu, civilno društvo i medije, Kancelarija za IT i eUpravu i Programa UN za razvoj (UNDP) potpisali su i protokol o saradnji na projektu „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“. Na toj osnovi nedavno je objavljen Nacionalni Portal otvorenih podataka (data.gov.rs), centralno mesto na kojem će biti objedinjeni podaci državnih organa i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru, koji je javnosti predstavljen 12. oktobra 2017.

Tokom ovogodišnjeg Gartnerovog Symposium/ITxpoa, koji je organizovan prvih dana oktobra u Orlandu, analitičari ove istraživačke i konsultantske firme su istakli top strateške tehnološke trendove za koje smatraju da će uticati na većinu organizacija u 2018. godini. Stručnjaci preporučuju IT liderima da ove trendove obavezno imaju na umu kada određuju svoje strategije inovacija. Preporučujemo da i ih vi pogledate.

“Kada haker preuzme kontrolu nad svim umreženim medicinskim uređajima u bolnici u Dalasu i preti da će ubiti po jednog pacijenta svakih sat vremena ako se ne udovolji njegovim zahtevima, sajber tim mora da pronađe izvor i shvati kako da pristupe hermetički zatvorenom bezbednosnom sistemu.” Ovo je kratak siže epizode kriminalističke drame CSI: Cyber koja je emitovana krajem 2015. godine, podsećanjem na koju Jariv Fišman (Yariv Fishman), IoT Product Manager u Check Pointu, počinje svoj osvrt na potrebu da se IoT uređaji u zdravstvenim ustanovama na vreme osiguraju. Zanimljiv tekst koji ukazuje na to koliko je IT Security važan za bezbedan rad različitih IT sistema i šta sve može da se dogodi ukoliko ovaj IT segment stavite u drugi plan…

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.