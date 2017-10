USE IT BELGRADE Vodič za putnike, ne za turiste

U ponedeljak 23. oktobra u Kulturnom centru Grad od 19 sati biće predstavljeno prvo izdanje USE IT Belgrade mape, besplatnog vodiča namenjenog mladima.

Kako izgleda jedan grad kada o nasleđu, kulturi, savremenoj umetnosti i mestima za odmor govore njegovi stanovnici i to mladi. Zamislite da u svakom gradu u koji otputujete imate prijatelja koji će vas odvesti na mesta koja nisu na turističkim mapama i kojih nema u rubrikama „must see“ sponzorisanih turističkih vodiča. USE IT mapa je baš to.

Među preporukama su mesta alternativne kulture, lokalne kafane, trase za šetnje, omiljene pekare, zelene pijace, knjižare, lokalne prodavnice, ali i muzeji, galerije i kulturni centri. Sa pregledom najvažnijih tačaka istorijskog razvoja grada, ovaj vodič je dovoljan da se Beograd upozna intimno i dinamično.

Nastao je u produkciji i na inicijativu ljudi iz organizacije Tačka komunikacije koji su nekoliko meseci radili sa mladima na mapiranju, prikupljanju materijala i ilustracijama koje će najbolje predstaviti grad onakav kakav jeste bez ulepšavanja i plaćenih oglasa.

„USE It Europe mape postoje u preko pedeset gradova i mladi putnici ih danas koriste jer znaju da će tamo naći ono što su interesovanja njihovih vršnjaka – mesta koja su im dostupna, sadržaje preporučene na osnovu iskustva i proverene servisne informacije. Nismo želeli da Beograd nastavi da bude prepoznatljiv uglavnom po jeftinoj zabavi i zatvorenim muzejima. Postoji mnogo mesta na koja vodimo goste kada ovde dođu privatno ili poslom i želeli smo da ta mesta pokažemo i drugima, da ispričamo priču o gradu koji je mnogo toga proživeo i danas je prestaonica bogata kulturnim nasleđem, zanimljivom arhitekturom iz raznih perioda i dinamičnim životom svakodnevice. Ideja nam je bila da pokažemo kulturu komšiluka, da odemo izvan centra grada i bavimo se kulturnim turizmom za mlade koji će pored zabave otkriti neke od zaboravljenih priča i mesta važnih za istoriju i današnje razumevanje grada“ – kazao je Andrija Stojanović jedan od koautora mape.

Promocija je organizovana povodom predstavljanja prvog i najave izdanja za narednu godinu. Vodič je besplatan i može se naći na više od trideset lokacija u Beogradu i u desetak gradova širom Evrope. Deo koncepta USE IT Europe je i da pored angažovanja lokalne zajednice koja daje svoje preporuke, imate i originalni dizajn domaćih autora, kao i da na mapi ne postoje plaćeni oglasi. Prošle godine, Kancelarija za mlade Grada Beograda delom je pomogla štampanje prvih 10,000 primeraka, a tokom promocije gosti će moći da svojim novčanim prilogom i predlogom novih tačaka pomognu izdanje za 2018. godinu. Za sve prisutne autori i autorke koji su pravili mapu kuvaće riblju čorbu u okviru „Delikatesnog ponedeljka“ u Kulturnom centru Grad.

Dizajn mape: Ana Momčilović

Urednik: Vladimir Dulović

Tekstovi: Lana Gunjić, Jovana Travica, Matija Zlatanović, Stefan Zelenbaba i Miljana Novaković.