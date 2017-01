U oktobru prošle godine lansiran je evropski konkurs Ultimaker Educational Chalange

Poenta konkursa je da obrazovne ustanove širom Evrope iznesu svoje ideje kako 3D tehnologija može da se primeni u edukaciji iz oblasti nauke, tehnologije, inžinjerstva, matematike i umetnosti. Najboljih 50 ideja iz cele Evrope će biti nagrađene 3D štampačem i određenom količinom materijala.

U 3D Republici smo odlučili da ovaj konkurs bude naš prioritet i da pokušamo da dopremo do što više ustanova. Zagrejali smo stolice i u roku od svega par dana smo uspeli da kontaktiramo preko 4.000 škola i fakulteta, organizujemo prikupljanje aplikacija, projekata, vođenje evidencije i održavanje komunikacije između aplikanata i kompanije Ultimaker uz naše svakodnevne redovne poslove.

Naš domet smo hteli da proširimo i izvan Srbije na naše susede Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju, jer smatramo da je ovo sjajna prilika za ceo naš napaćeni region. Bar za trenutak da se svi zajedno osetimo kao deo nečeg što nam već godinama izmiče.

Smatramo da imamo mnogo pametne dece i mladih ljudi koji zaslužuju više od onog što dobijaju usred nesretnih okolnosti koje nas već dugo drže u mestu.

Naviknuti na letargiju i administrativne komplikacije, nismo očekivali mnogo, ali se jesmo nadali.

Međutim, usledilo je, bar za nas, iznenađenje.

Snagom i zalaganjem sjajnih individualaca, učitelja, nastavnika, profesora, docenata, direktora, tehničkih saradnika, njihovim idejama i inicijativama, ekspresno smo dobili 84 prijave. Ovaj broj prijava je činio 70% prijava s Balkana i jak signal da postojimo i da se još uvek nismo predali!

U drugom krugu, aplikanti su bili dužni da pošalju idejno rešenje projekta.

I ponovo, bili smo zatečeni. Fantastične ideje, od inovacija do pomoći ugroženima su se nizale. I svaki projekat je bio namenjen mladima da nauče nešto od nastavnog gradiva do svog svakodnevnog okruženja i to sve kroz inovativnu tehnologiju.

Rezultat drugog kruga je bio 61 projekat. Što je ponovo činilo veliku većinu s Balkana, a verujemo i šire.

Na celom ovom putu, mi kao 3D Republika smo od inicijatora postali tek moderator ovim sjajnim ljudima i sjajnim idejama, i zbog toga smo srećni.

Želimo ovim putem da se zahvalimo svim učesnicima i nosiocima projekata na trudu i zalaganju. Želimo im puno sreće i uspeha, i držimo im fige na konkursu čije pobednike ćemo saznati tokom trajanja sajma BETT u Londonu koji se otvara danas, 25.01.2017. godine. Više o ovom sajmu pogledajte na stranici www.bettshow.com/

Srdačan pozdrav,

3D Republika