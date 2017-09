Telekom Srbija oprema informatičke kabinete u 20 škola u Srbiji

Uručenjem računarske i prateće opreme za informatički kabinet u OŠ „Karas Karolina“, kompanija Telekom Srbija počela je realizaciju projekta „Stvaramo znanje“ koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Horgoš, 6. septembar 2017. godine – Osnovna škola u Horgošu jedna je od 20 škola kojima je dodeljena donacija Telekoma Srbija povodom obeležavanja dvadeset godina postojanja kompanije. Informatičku opremu u OŠ „Karas Karolina“ uručili su generalni direktor kompanije Telekom Srbija Predrag Ćulibrk, i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

„Kompanija Telekom Srbija tradicionalno veliku pažnju poklanja obrazovanju, kao jednom od najbitnijih aspekata društva u kome posluje. U skladu sa tim, povodom obeležavanja 20 godina postojanja, odlučili smo da značajna sredstva usmerimo ka školstvu čime nastavljamo sa ulaganjem u unapređenje našeg obrazovnog sistema. Time našim mladim naraštajima pružamo podršku i obezbeđujemo kvalitetnije uslove nastavnicima da na što inovativniji i kreativniji način prenesu znanje, a učenicima da lakše uče i ostvaruju izvanredne rezultate“, izjavio je Predrag Ćulibrk, generalni direktor kompanije Telekom Srbija.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladen Šarčević, zahvalio se Telekomu Srbija što je prepoznao važnost opremanja škola računarima i informatičkom opremom i podsetio da od ove godine petaci imaju priliku da Informatiku i računarstvo uče kao obavezan predmet.

„Informatika će učenicima na kreativan način približiti svet programiranja, stvoriti dobru osnovu za kasnije obrazovanje. Sledeće godine isto ćemo uraditi i sa šestim razredom i tako sukcesivno. Istovremeno, daćemo više prostora odeljenjima za nadarene u gimnazijama, povećavati kvote na fakultetima, vršiti prekvalifikacije. Sve to ima za cilj da kod učenika razvijemo digitalne veštine kako bismo povećanjem broja IT stručnjaka uhvatili korak sa četvrtom tehnološkom revolucijom. Kako bi i učenici šestog, sedmog i osmog razreda imali priliku da unaprede informatička znanja, pripremamo besplatne online obuke, koje će im pomoći da spremniji dođu do srednjih škola“, izjavio je ministar Mladen Šarčević.

Škola „Karas Karolina“ jedna je od 20 škola koje su građani odabrali tokom internet glasanja u kojem je učestvovalo 40 osnovnih škola predloženih od strane Ministarstva prosvete.

„Iskoristio bih priliku da se u ime čitavog kolektiva osnovne škole „Karas Karolina“ zahvalim kompaniji Telekom Srbija kao i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na tome što je naša škola uključena u nagradni konkurs. Posebnu zahvalnost dugujemo mnogobrojnim građanima koji su svojim glasovima odlučili da se baš našoj školi dodeli vredna donacija koja će pomoći našem nastavnom osoblju u radu i našim đacima u savladavanju školskog gradiva“, izjavio je Valentin Sekeres, direktor OŠ „Karas Karolina“.

Pored osnovne škole „Karas Karolina“ kompanija Telekom Srbija donirala je sredstva za opremanje informatičkih kabineta i školama OŠ „Branko Radičević“ iz Savinog Sela, OŠ „Žarko Zrenjanin“ iz Izbišta, OŠ „Nikola Tesla“ iz Bačkog Brestovca, OŠ „Žarko Zrenjanin“ iz Apatina, OŠ „Bata Bulić“ iz Petrovca na Mlavi, OŠ „Nikola Tesla“ iz Vinče, Beograd, OŠ „Stevan Sremac“ iz Borče, OŠ „Andra Savčić“ iz Valjeva, OŠ „Mara Janković“ iz Kusića, OŠ „Velimir Markićević“ iz Majdanpeka, OŠ „9. srpska brigada“ iz Boljevca, OŠ „Đura Jakšić“ iz Zaječara, OŠ „8. septembar“ iz Pirota, OŠ „Dositej Obradović“ iz Kosovske Mitrovice, OŠ „Nada Matić“ iz Užica, OŠ „Dimitrije Tucović“ iz Kraljeva, OŠ „Milinko Kušić“ iz Ivanjice, OŠ „Sveti Sava“ iz Batočine i OŠ „Vuk Karadžić“ iz Knića.