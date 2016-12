Specijalno izdanje – Internet of Things

Predstavljamo vam novo specijalno godišnje izdanje Internet ogledala pod naslovom: Internet of Things, Big Data i Analytics.

Zbog značaja ove tematike, ovo izdanje Internet ogledala će tokom januara biti dopunjeno tekstovima iz još nekoliko veoma zanivljivih kompanija koje su se bacile u razvoj i iznedrile sjajna rešenja u ovom segmentu tehnologije. Preporučujemo vam da pratite padejte ovog izdanja jer će se tokom godine, sasvim je to sigurno, pojaviti još mnogo interesantnih stvari u njemu.

Prema Gartneru, prihodi generisani od strane IoT proizvoda i servisa će premašiti 300 milijardi dolara do 2020. godine, a to predstavlja verovatno tek sami vrh ledenog brega. S obzirom na veliku količinu prihoda i podataka koje će IoT generisati, njegov uticaj će se osetiti širom celog big data univerzuma, jer će primorati kompanije da nadograde postojeće alate i procese, a tehnologiju da se razvije do te mere kako bi smestila taj dodatni volumen podataka i iskoristila prednost uvida koje će svi ovi novi podaci bez sumnje isporučiti.

Zoran Kovačević