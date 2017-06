Softverski stručnjaci odgovarali na pitanja Vrščana

Švajcarska softverska agencija „NAMICS” organizovala javnu prezentaciju projekata u cilju podrške lokalnoj it zajednici u vršcu

Švajcarska softverska agencija „Namics” organizovala je u vršačkom StartIT centru predstavljanje projekata razvijenih na hakatonu „Namics Labs” sa ciljem da podstakne razvoj lokalne IT zajednice.

Softverski stručnjaci razmenjivali su iskustva sa Vrščanima i objašnjavali na koji način se razvijaju projekti u velikim međunarodnim timovima, a istaknuto je i koliko je učešće kompanija važno za razvoj softverske industrije u malim gradovima.

Tokom dvodnevnog boravka u Vršcu, inženjeri i dizajneri iz beogradskog „Namics-a” razvijali su projekte u okviru internog hakatona „Namics Labs”, a potom su ih javno predstavili lokalnoj zajednici.

„Beogradska i novosadska IT zajednica godinama imaju dovoljno veliku podršku, pa smo zbog toga odlučili da projekte predstavimo Vrščanima, kao deo naše inicijative za podsticanje razvoja softverske industrije u malim sredinama. Javna prezentacije samo je jedan od načina da promovišemo sve mogućnosti koje IKT sektor nudi i da doprinesemo razvoju lokalne zajednice”, istakla je Ketrin Ferari Simon iz kancelarije „Namics” u Srbiji.

Simon je navela razloge zbog kojih je važno podržavati lokalnu zajednicu: „Namics je odlučio da podrži otvaranje i razvoj StrartIT centra u Vršcu, kako bi pomogao širenju IT zajednice i u manjim sredinama izvan Beograda. Smatramo da Vršac ima odličnu bazu za informaciono-komunikacione tehnologije. Đaci već tokom srednje škole dobijaju priliku da pohađaju kurseve i da savladaju tehnološku pismenost, a nemoguće je ne pomenuti i WWWVršac, konferenciju koja je postala je lokalni brend. Ovim događajem dodatno želimo da se povežemo sa zajednicom u Vršcu, da podelimo svoja znanja i radove i da čujemo utiske. Nadamo se da će ova razmena ideja biti dodatna podrška IT zajednici izvan Beograda.”

„Namics” je vodeća švajcarska softverska agencija koja se bavi sistemima za upravljanje sadržajem, razvojem veb aplikacija, softverskih rešenja za e-trgovinu, digitalnim komunikacijama i razvojem mobilnih poslovnih rešenja. Osnovana je1995. godine u Sent Galenu i funkcioniše kao akcionarsko društvo u vlasništvu 29 partnera koji aktivno rade u „Namics-u”. U „Namics-u” trenutno radi oko 500 profesionalaca u kancelarijama u Sent Galenu, Cirihu, Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu i Beogradu. Predstavništvo u Beogradu otvoreno je 2015. godine sa planom da do 2018. godine zaposli 100 inženjera koji će biti integrisani u međunarodne timove. Najvažnije tehnologije u kojima Namics radi su Java, Microsoft .Net, i „front end” tehnologije pored razvoja mobilnih aplikacija za IOS i Android. Među „Namics-ove” klijente ubrajaju se i ABB, AMAG, „Medela”, BASF, „Swisscom”, „Daimler”, „Swiss Life”, „UBS”, Ciriški aerodrom, „Sika”.