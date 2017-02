SD700 trajni spoljni 3D NAND SSD kompanije ADATA osvojio nagradu iF Design Award 2017

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND flash proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, je ponovno osigurao prestižnu nagradu iF Design Award.

Robusni spoljni SSD SD700 osvojio je iF Design Award za 2017 . među 5.575 konkurenata, a najboljim ga je proglasio žiri sastavljen od 58 nezavisnih stručnjaka iz celog sveta. Taj uređaj je izdvojen zbog svog privlačnog dizajna, svestrane praktičnosti i robusne izdržljivosti, uz temeljno testirane specifikacije IP68 otpornosti na prašinu i vlagu i otpornost na udarce vojnog nivoa.

Robustan 3D NAND spoljni SSD

SD700 dizajniran je i testiran prema IEC IP68 standardima. To znači da je mu je kućište potpuno hermetički zatvoreno zbog sprečavanja prodora prašine, te može normalno da funkcioniše nakon uranjanja u vodu na dubini od 1,5 m na 60 minuta. ADATA je testirao SD700 i prema poznatom standardu otpornosti na udarce i padove Američke vojske MIL-STD-810G 516.6 koji osigurava visoki nivo otpornosti na udarce. Svojim višeslojnim zaštitnim kućištem i nedostatkom pokretnih delova koji se podrazumeva, budući da se radi o SSD-u, SD700 nudi izuzetno trajan uređaj za čuvanje podataka u ekstremnim uslovima. Uz to, SD700 koristi 3D NAND flash, pa je zato pouzdaniji i troši manje energije od tradicionalnog 2D NAND-a. SD700 stiže u kapacitetima 256 GB, 512 GB i 1 TB. Za povezivanje koristi USB 3.1 koji je dovoljan za streaming 4K sadržaja bez baferovanja ili kašnjenja. Tipične brzine prenosa podataka su 440 MB/s za čitanje i pisanje. SD700 je plug and play kompatibilan s uređajima sa sistemima Windows, Mac OS i Android tako da će zadovoljiti globalne korisnike. SD700 najavljuje novo doba još bolje mobilnosti koja donosi trajne spoljne tvrde diskove, uključujući i one kompanije ADATA. Uz masu od svega 100 g, on radi potpuno tiho i ne zagreva se. ADATA nudi SD700 u dvobojnoj crnoj i žutoj ili potpuno crnoj verziji.

O nagradi iF DESIGN AWARD

Već više od 60 godina nagrada iF Design Award smatra se garancijom kvaliteta za izuzetan dizajn. Oznaka „iF“ prepoznata je svuda na svetu kao nagrada za vrhunski dizajn, a nagrada iF Design Award je jedna od najvažnijih nagrada za dizajn na svetu. Nagrade se dodeljuju u sledećim kategorijama: proizvod, pakovanje, dizajn na području komunikacije i usluga, arhitektura i uređenje enterijera, te profesionalni koncepti. Svi nagrađeni proizvodi predstavljaju se u publikaciji iF World Design Guide i u aplikaciji iF Design, a izlažu se i na izložbi iF Design u Hamburgu.