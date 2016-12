Schneider Electric ostaje na poziciji lidera u 2016. u Gartnerovom Magičnom Kvadrantu za alate za upravljanje infrastrukturom Data Centara

Schneider Electric, vodeća svetska kompanija u upravljanju električnom energijom i automatizaciji, objavila je da je treću godinu zaredom pozicionirana od strane Gartner, Inc. kao lider u Magičnom kvadrantu za Alate za upravljanje Infrastrukturom Data Centara – DCIM Magic Quadrant for Data Center Infrastructure Management (DCIM) Tools za svoj softverski paket StruxureWare za Data Centre.

Kompanija Schneider Electric veruje da ovo priznanje ističe mogućnost da isporuče integrisani, fleksibilan i inovativan DCIM paket, što potvrđuje lansiranje novih cloud i colo rešenja ranije ove godine.

„Pojavljivanje tehnoloških revolucija poput Internet of Things (Interneta stvari), konvergencije, everything-as-a-service i cloud-a, doprinose kompleksnosti data centara, kao i njihovim rastućim troškovima. Sigurnost da će data centri postići maksimalni povrat investicije (ROI), bez obzira na njihovo okruženje, zahteva fleksibilne, povezane, inteligentne i data-driven funkcije”, rekao je Kim Povlsen, potpredsednik i generalni menadžer, Digital Services & Data Center Software, kompanije Schneider Electric. “Verujemo da to što smo treći put zaredom priznati kao lideri u Gartnerovom Magičnom kvadrantu za DCIM govori o širini i dubini DCIM paketa, uključujući i skoro lansirani StruxureOn™ baziran na cloud-u i colo StruxureWare Data Center Operation 8.0. Ova rešenja koriste Internet of Things kako bi prevazišla jaz između IT i objekata i omogućila vidljivosti imovine, planiranja kapaciteta, upravljanje rizika i predvidljivu funkcionalnost održavanja kako bi se povećala efikasnost i pouzdanost.”

Gartnerov ekstenzivni proces pregleda bazira se na 15 kriterijuma vrednovanja evaluacije koji su mereni kroz „sposobnost izvršenja” i “potpunost vizije“. Schneider Electric smatra da je ova pozicija rezultat sveobuhvatnosti softverskog rešenja StruxureWare za Data centre, koje se glatko integriše sa kompanijskim bilansom energetskih, zahteva za upravljanje objektom, i zahteva za napajanjem i hlađenjem, čime pruža mogućnost integrisanog (holističkog) upravljanja svakim data centrom i pruža potpuni uvid i analizu podataka koja omogućava preduzimanje odgovarajuće akcije. Schneider Electric veruje da će korisnici, uz pomoći StruxureWare za Data centre, moći lakše da sprovedu optimizaciju korišćenja, vremena dostupnosti, potrošnje energije i troškova, što će rezultovati idealnim balansom visokog stepena raspoloživosti podataka i vrhunske radne efikasnosti.

StruxureOn, digitalni servis koji povezuje fizičku infrastrukturnu imovinu data centara, omogućava vidljivost performansi sistema u realnom vremenu, održavanje i servis putem aplikacija na mobilnom telefonu i koristi analitiku zasnovanu na podacima u svrhu proaktivnog savetovanja o potencijalnim kvarovima, fundamentalno poboljšavajući sposobnost da se popravi kritična oprema pre nego što se zaista i pojavi problem

Kompletan izveštaj možete pogledati ovde.