Samsung osvojio čak 36 nagrada CES 2018 Innovation Awards za neverovatan dizajn i izradu

Kompanija Samsung Electronics osvojila je čak 36 nagrada CES 2018 Innovation Awards. Proizvodi koji su nagrađeni u okviru ovog prestižnog programa prepoznati su zbog svog izvanrednog dizajna i izrade, u oblasti najnovijih tehnologija za elektroniku široke potrošnje, u 28 kategorija proizvoda.

Nju Džersi/Beograd, 10. novembar 2017. –Samsungovi nagrađeni proizvodi obuhvataju dve nagrade za najbolju inovaciju, Best of Innovation, i to u kategorijama za virtuelnu i unapređenu stvarnost, nosive tehnologije, video ekrane, kućne uređaje i pametni dom. Uz to, ovim se obeležava prva godina u kojoj je Samsung pobedio u kategoriji CES-ovih nagrada za inovaciju za Fitnes, sport i biotehnologiju sa proizvodima Gear Sport, Gear Fit2 Pro i Gear IconX (2018).

“Inovacija nam je u genima, kao i naša posvećenost da obezbedimo proizvode koji transformišu i stvaraju nova, smislena iskustva za naše potrošače”, izjavio je Tim Bakster, predsednik i generalni direktor Samsung Electronics North America. “Priznanja koja dobijamo od kolega u ovoj industriji, godinu za godinom, zato što prepoznaju našu neumornu potragu za inovativnim dizajnom i izradom, zaista predstavljaju veliku čast za nas”.

CES nagrade za inovaciju sponzoriše Asocijacija za tehnologiju široke potrošnje (Consumer Technology Association (CTA), koja je vlasnik i organizator sajma CES. Mnogi od Samsungovih proizvoda koji su dobili ova priznanja biće prikazani na sajmu CES 2018 koji će biti održan od 9. do 12. januara 2018. godine, na Samsungovom štandu (#15006) koji će biti u centralnoj hali Centra za konvencije u Las Vegasu.

Nagrađeni Samsung proizvodi:

Gear Fit2 Pro – Novi Gear Fit2 Pro se odlikuje ugrađenim praćenjem preko GPS-a sa praćenjem rada srca i aplikacijama kompanije Under Armour kojima se svaki trening, bilo da je u pitanju trčanje ili vožnja bicikla, precizno beleži. Sa otpornošću na vodu od 5 ATM, on će odoleti treningu u bazenu, na kiši, pa čak i tuširanju nakon treninga. Gear Fit2 Pro je tanak, njegova narukvica je lagana a ima i ekran u boji visoke rezolucije osetljiv na dodir, koji omogućava lako čitanje obaveštenja dok ste u pokretu.

Gear Sport – Najnoviji pametni sat, najboljoj u ovoj industriji; Gear Sport je elegantan spoj praćenja fizičkih aktivnosti i pametnih opcija za ljude koji vode aktivan žiot. Gear sport se lako prebacuje sa posla na trening, sa otpornošću na vodu od 5 ATM koja omogućava praćenje čak i plivačkih treninga, kao i celodnevno praćenje fizičkih aktivnosti i unesenih kalorija. Sa pametnim opcijama kao što su Samsung Pay (NFC), IOT kontrola, pa čak i puštanje muzike sa Spotifaja u režimu rada koji nije priključen na internet (oflajn), Gear Sport je spreman za sve ono što vas čeka u toku dana.

Gear IconX (2018) – Novi Gear IconX 2018 omogućava korisnicima da slušaju svoju omiljenu muziku bez ikakvog napora. Bez obzira da li ste na putu na posao ili u teretani, ove moćne bežične slušalice omogućavaju korisnicima da slušaju muziku direktnom reprodukcijom sa interneta putem Blututa, u trajanju do 5 sati, te da puste svoje omiljene pesme iz spiska pesama u mp3 formatu, u trajanju do čak 7 sati. Uz mogućnost brzog dopunjavanja za 10 minuta koja donosi sat vremena reprodukcije zvuka, korisnici mogu da koriste ove slušalice i kao uređaj za praćenje aktivnosti, kao i da putem njih zadaju glasovne komande preko opcija Samsung Bixby ili Google Voice svojim telefonima, bez potrebe da im se telefon nalazi u ruci.

Samsung HMD Odyssey – U partnerstvu sa kompanijom Microsoft, Samsung HMD Odyssey nudi iskustvo uživanja u Windows mešovitoj stvarnosti koje je toliko realistično da se korisnik potpuno uživi. Sa dual AMOLED ekranima visoke rezolucije od 3,5 inča, uglom vidljivosti od 110 stepeni, AKG slušalicama i aktivacijom glasovnim komandama, HMD Odyssey korisnike vodi na putovanje do sasvim novih granica virtuelne realnosti.

Galaxy Note8 – Galaxy Note8 odlikuje se većim beskonačnim ekranom od 6,3 inča, tako da sada možete da vidite više a da skrolujete manje. Unapređena olovka S Pen korisnicima omogućava da otkriju nove načine pisanja, crtanja i interakcije sa telefonom, kao i komunikacije sa drugima, uključujući pisanje beleški kada je ekran isključen, kreiranje Live Message poruka i multitasking u pokretu. On takođe donosi najbolju Samsungovu kameru ikada ugrađenu u pametni telefon, koja se odlikuje dvema zadnjim kamerama od 12 MP a i prvi je pametni telefon na svetu sa optičkom stabilizacijom slike (OIS) i na širokougaonom i na telefoto objektivu.

Galaxy S8 i S8+ – Galaxy S8 i S8+ pomeraju granice tradicionalnih pametnih telefona i nadograđuju se na Samsungovu tradiciju izrade neverovatno dizajniranih i funkcionalnih uređaja. Dostupni kao Galaxy S8 od 5,8 inča i Galaxy S8+ od 6,2 inča, njihovi beskonačni ekrani i dizajn bez okvira daju glatku, neprekinutu površinu bez tastera ili oštrih uglova. Rezultat je iskustvo uživanja u vizuelnim sadržajima u koje je moguće u potpunosti se udubiti bez ometanja, te lakši i jednostavniji multitasking.

49” CHG90 monitor za igrice – Sa razmerama slike 32:9 i zakrivljenim ekranom, ovaj revolucionarni, ultraširoki monitor omogućava korisniku da se u potpunosti uživi u igru, donoseći uživanje u vizuelnim sadržajima nalik na ono u bioskopu. CHG90 podržava AMD Radeon FreeSync2 tehnologiju za neometano uživanje u igrama, sa dvostrukim uvećanjem percipirane osvetljenosti i boje. Monitor se takođe odlikuje neverovatnim vizuelnim prikazom koji pokreće tehnologija za unapređenje kvaliteta slike visokog dinamičkog opsega (HDR, High Dynamic Range), koja, kada se upari sa Samsungovom QLED tehnologijom kvantne tačke (Quantum Dot), dramatično unapređuje kvalitet slike donoseći jasnije boje i oštrije kontraste.

Samsung Connect Home Pro – Kao prvi pametni Wi-Fi sistem u ovoj industriji koji kombinuje “mesh” tehnologiju umrežavanja za direktno i dinamičko povezivanje čvorišta u mreži i čvorište za pametne uređaje SmartThings Hub, Samsung Connect Home Pro otvara nove mogućnosti korisnicima da bolje povežu svoje uređaje i lako upravljaju svojim kućnim mrežama. On donosi ultimativni optimizovani Wi-Fi signal za domaćinstva, istovremeno dajući korisnicima mogućnost da upravljaju svojim pametnim kućnim uređajima, sve to sa jedinstvene, bezbedne mreže.

Samsung Chef Collection (Nagrade 4 Honoree Awards) – Spajajući elegantan dizajn i tehnologiju, Samsugova nova kolekcija Chef Collection donosi Samsungove najinovativnije i najpopularnije funkcije kućnih uređaja u kategoriju premium ugradnih uređaja. Chef Collection odslikava aspiracije ove nove generacije vlasnika domova koji kuhinju ne posmatraju samo kao prostoriju u kojoj se priprema hrana, već kao sofisticirani odraz njihovog sopstvenog identiteta. Samsungova kolekcija za vrhunske kuvare nagrađena je sa četiri nagrade 2018 CES Innovation Honoree Awards za uređaje Chef Collection 30” Pro Range, profesionalni šporet; Chef Collection 30” Built-In Combi Oven, ugradnu kombinovanu rernu; Chef Collection 36” Gas Cooktop, gasnu ploču za kuvanje i Chef Collection 30” Double Wall Oven, dvostruku zidnu rernu.

Samsung 16Gb GDDR6 memorija – Najbrža DRAM memorija sa najmanjom potrošnjom energije za sledeću generaciju aplikacija koje zahtevaju intenzivnu grafičku obradu. Obrađuje slike i video zapise brzinom od 16Gbps sa pojasnim opsegom od 64GB/s za ulaz i izlaz podataka (data I/O), što odgovara prenosu oko 12 full-HD DVD-jeva (ekvivalentnih 5 GB) u sekundi. Nova DRAM memorija može da radi na 1,35 volti, što donosi dalje prednosti u odnosu na današnju memoriju za grafičke procesore koji koriste 1,5 V pri brzini od samo 8 Gbps.

Samsung 8TB NGSFF NVMe SSD (PM983) – Prvi SSD od 8 terabajta za “kućišta sledeće generacije” dramatično unapređuje kapacitete za čuvanje podataka i performanse 1U servera (koji su veoma popularni u elektronici široke potrošnje). Sa dimenzijama od samo 30,5mm x 110mm x 4,38mm, ovaj disk takođe unapređuje način iskorišćenja prostora i opcije skaliranja za hiperskalarne servere u data centrima.

Exynos 9 Serija 9810 Exynos 9 Serija 9810 je Samsungov najnoviji vodeći procesor, sa 3. generacijom posebno dizajniranih CPU jezgara, ažuriranim GPU i gigabitnim LTE modemom sa prvom 6CA podrškom u ovoj industriji. Izgrađen je na drugoj generaciji 10-nanometarske tehnologije procesa.

Samsung ISOCELL Slim 2X7 – Samsung ISOCELL Slim 2X7 je senzor za sliku od 24 megapiksela sa pikselima od 0,9μm, najmanjim pikselima u ovoj industriji, i sa tehnologijama Tetracell i “remozaik” kojima se simulira još veći učinak u pikselima. Male dimenzije piksela od 0,9μm omogućavaju senzoru za slike da se ugradi u tanji modul za kameru, što omogućava premijum pametnim telefonima da ponude kamere visoke rezolucije u veoma tankom, elegantno dizajniranom kućištu.