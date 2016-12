Sa e-Upravom do modernijeg društva

Održana druga po redu Konferencija „eUprava – Srbija bez redova i šaltera“

Elektronska uprava će naredne godine biti jedan od oslonaca Vlade Srbije u reformi i modernizaciji rada državne uprave. U godini koja je proglašena za godinu borbe protiv sive ekonomije, elektronska uprava biće značajna podrška aktivnostima koje će se sprovoditi u suzbijanju sive ekonomije. Zbog toga je njen razvoj jedan od prioriteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direkcije za elektronsku upravu i Vlade Republike Srbije.

Ovo je glavni zaključak konferencije „eUprava – Srbija bez redova i šaltera“, koja je danas održana kako bi se kroz umrežavanje i razmenu mišljenja između najrelevantnijih predstavnika državnog, privrednog, medijskog i civilnog sektora dodatno unapredio rad elektronske uprave u Srbiji.

„U narednoj godini umrežićemo šest državnih institucija, što će rezultirati ukidanjem skoro sedam miliona papira godišnje, koje su građani do sada preuzimali sa raznih šaltera. To će označiti i pravu primenu Zakona o upravnom postupku. Biće to osnov za smanjenje nepotrebne birokratije i troškova i značajna ušteda vremena za sve naše građane i privrednike“, rekao je na otvaranju Konferencije državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Željko Ožegović.

„Na početku mandata najavila sam da će razvoj eUprave biti jedan od prioriteta rada Ministarstva. Zadovoljna sam onim što smo uspeli da uradimo u prethodna četiri meseca i želim da iskoristim ovu priliku da potvrdim da će sva porodilišta u Srbiji zaključno sa 01. januarom biti deo sistema e-Beba, kako smo i najavili. U kontaktima sa kolegama iz inostranstva koji su uveli elektronsku upravu mnogo pre nas, uverila sam se da ona ne samo da olakšava i pojednostavljuje život građanima jedne zemlje već je jedan od ključnih mehanizama za modernizaciju svakog društva. Očekujem da će se to desiti kod nas i ja ću sa mojim timom posvećeno raditi na tome“ – izjavila je ministarka Ana Brnabić.

Konferencija „eUprava – Srbija bez redova i šaltera“ održava se drugu godinu zaredom povodom obeležavanja nacionalnog dana eUprave. Organizovali su je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Direkcija za elektronsku upravu, Privredna komora Srbije, NALED, Američka privredna komora (AmCham) uz podršku RNIDS-a, UNDP-a i Telekoma.

„Postavićemo temelje mGovernmenta i sa komjutera eUprava će se spustiti i na mobilne telefone naših sugrađana. Tako ćemo intenzivirati komunikaciju između države, građana i privrede. Radićemo na tome da država nastavi da otvara svoje podatke i učini ih dostupnima za najširu javnost. Uskoro će sa radom početi veliki nacionalni portal koji će sve te podatke objediniti na jednom mestu“, rekao je Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu i zahvalio se učesnicima i partnerima u organizaciji Konferencije.

Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić poručio je da za članice tog udruženja jaka eUprava znači manje administrativnih prepreka, povoljniju poslovnu klimu i brži rast privrede.

U okviru ovogodišnje Konferencije održana brojne prezentacije, kao i dva dinamična panela Open data – otvorene mogućnosti za svakog od nas i više mGovernmenta manje sive ekonomije. Kroz razgovor o otvorenim podacima gosti skupa saznali su koliko su podaci koje država otvori za najširu javnost značajni ne samo za poslovanje privatnog sektora i Države, već i za građane Srbije, kao krajnje korisnike. U dinamičnoj diskusiji, učesnici panela posvećenog mGovernmentu otkrili su izmeđuostalog i kako ćemo se protiv sive ekonomije uskoro boriti mobilnim telefonima.

Za sledeću godinu je najavljen redizajn portala e-Uprava, obzirom da rešenje koje je napravljeno pre nekoliko godina treba značajno unaprediti prema potrebama korisnika.