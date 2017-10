Prvih 20 godina Datalaba

U septembru 2017. kompanija Datalab slavi 20 godina od osnivanja. Gospodin Andrej Mertelj, predsednik Upravnog odbora, i gospodin Moreno Rodman, izvršni direktor preduzeća Datalab Tehnologije d. d., otkrili su nam kako je izgledao razvojni put Datalaba: od početaka u dečijoj sobi, do uspešne multinacionalne kompanije, kao i u kom pravcu je usmeren razvoj u budućnosti.

Šta je bio povod nastanku Datalaba?

Andrej Mertelj: Nastanak Datalaba je bio uslovljen nizom događaja: povod je svakako bio bankrot mog prethodnog preduzeća Gekko d. o. o., kog se možda neki sećaju po PowerPlus računarima i prvom slovenskom lancu trgovine računarima. A razlog zašto sam Datalab, u ranim devedesetim, oblikovao kao netipično softversko preduzeće, seže godinama unazad.

Iza uspešnog preduzetnika obično stoji moćna podrška porodice. Da li je bilo tako i u vašem slučaju?

Andrej Mertelj: Moj otac je konstruisao mašine u Elanu i zasluga za Elanovu reputaciju, kao i za pobede Stenmarka, Križaja i drugih, ide upravo njegovim inovativnim mašinama koje je kopirala većina konkurencije. Automatizacija sastavljanja skija, štampanje stranica, bolja montaža ivica, lakše drveno jedro comprex, preduzeću su omogućili prednost u odnosu na konkurenciju. Sada kad bolje razmislim, on je u industrijskom razdoblju radio upravo ono što danas radi PANTHEON: boljim radnim metodama omogućava prodor napred. Nekad mašine, danas informatika.

Imao sam otprilike 6 godina kada je otac morao u Hannover na sajam Industriemesse, na koji je poveo nas i mamu. Činilo mi se da sam stigao na drugu planetu: automatizacija, prvi roboti, sve se to neizbrisivo urezalo i oblikovalo me. Kada je potom otac napredovao do mesta direktora proizvodnje skija, često sam ga posećivao u Elanu, gde me je vodio u proizvodne sale i objašnjavao mi kako teče proizvodnja, kakve probleme imaju i kako razmišljaju o rešenjima koja bi mogli primeniti. Ko je tada mogao da pretpostavi da ću, deset godina kasnije upravo u Hannoveru – u tim istim halama- kao izlagač proživeti nekoliko meseci svog života.

Mama mi je usadila druge korisne osobine. Kao učiteljica likovnog, usadila mi je osećaj za estetiku – da stvari ne moraju biti samo funkcionalne, već takođe i estetske. Da je potrebno paziti na detalje (kako je pospremljena soba). Da ti »delayed gratification« – sposobnost da malo pričekaš na slatkiš – obično donosi više nego trenutna gozba. Bez toga bi još 1999.g. sa isplaćenom dobiti vozili Ferrarije, a ovako su zarađena sredstva radije bila prosleđena u razvoj, što nam je omogućilo da izrastemo u multinacionalnu kompaniju, kakva je Datalab danas.

Važan uzor i odgojitelj je bila moja baka. Kćer osnivača današnje Gorenjke, bila je i nakon nacionalizacije u rukovodstvu fabrike, ali se socijalizam sudario sa stvarnošću i bilo je najpre potrebno nešto napraviti da bi se potom moglo deliti. Prenela je na mene preduzetnički duh, trgovačku žicu kao i skromnost i razumevanje novca.

Bez tih blagoslova moje mladosti i usađenih vrednosti, ne bi mi uspelo da vodim Datalab i da pobeđujem crne dane, koji su se javljali na putu ka vrhu.

Vaše »dete« je poslovno informacioni sistem PANTHEON. Kako ste vodili proizvod i preduzeće od njihovih ranih početaka do zrelosti?

Andrej Mertelj: U dečijoj sobi mog stana, i sa 1000 nemačkih maraka moje zadnje plate, ja i moj partner Tomaž Teyrovski postavili smo temelje. Ja sam radio dizajn i arhitekturu, pisao uputstva, prodavao i pružao podršku, Tomaž je programirao. Preduzeće, proizvod i broj korisnika su eksponencijalno rasli. Danas naš proizvod koristi više od 50.000 korisnika i više od 18.000 preduzeća u regionu.

Eksponencijalni rast je doneo velike uspone, ali i padove. Ako su na početku bili dobrodošli centralizovano rukovođenje i jak liderski ego, kasnije su bili daleko potrebniji timski rad i pažnja na druge detalje. Godine 2009. preduzeće je doživelo krizu. Krizu smo uspešno sanirali. Zasluge za sanaciju i razumevanje tih ciklusa svakako ima g. Lojze Zajc. Mentor, koji je mene i preduzeće učio visokim finansijama, detaljima bilansiranja, kao i načinu na koji funkcionišu velike organizacije. Ako su prodornost i inovativnost bili neophodni za prethodni ciklus rasta preduzeća, danas je na prvom mestu stabilnost. Kad imaš 100 korisnika, možeš sebi da priuštiš da za cenu jedne tehnološke novosti dopustiš neki »bug«, dok je sa 50.000 korisnika cena takvog »bug«-a veća nego što je percipirana vrednost takve novosti.

U poslednje dve godine smo planski tražili i dopunjavali strukturu rukovodstva. Cilj je bio regrutovati najbolje ljude na pojedinim područjima, a ne one koji su slobodni ili spremni da se pridruže. Raduje me da smo nekoliko menadžera uspeli da pronađemo unutar organizacije, dok su nam pri regrutovanju spoljnih, poprilično pomogle srećne okolnosti. Kako raste preduzeće, zadaci rukovodstva se dele na više direktora (prodaja, finansije, razvoj, operacije i dr.) sa jasno određenim fokusom i ciljevima.

Gospodine Moreno, vi ste upravljanje preduzećem preuzeli u maju 2017. Možete li nam reći kakva je vaša vizija upravljanja u budućnosti?

Moreno Rodman: Andrej i ja smo se upoznali još davne 1999.g. Tada sam kao osnivač i član društva kompanije Actual tražio odgovarajući poslovno-informacioni sistem (ERP) za pokrivanje srednjih i malih preduzeća u regiji. Sa Datalabom sam tada sklopio ugovor o partnerstvu. PANTHEON-u sam, kao komercijalni direktor najvećeg IT preduzeća na Obali, dao prednost u odnosu na sve ostale (strane i domaće) ERP sisteme za pokrivanje segmenta srednjih i malih preduzeća, jer sam u njemu video veliki potencijal. Nešto potom – 2002.g. – upravo me Andrej pozvao da preuzmem rukovođenje Datalabom, jer mu je cilj bio rast kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Tih godina, nekoliko nas u rukovodstvu smo obavljali više funkcija, jer je dobro poznato da malo preduzeće mora obaviti sve zadatke, podjednako kao i veliko, samo što pritom, na raspolaganju ima manje sredstava i ljudi. Upravo tada nam je PANTHEON beskrajno pomagao i rastao zajedno sa nama.

Danas je Datalab upravo takvo preduzeće kakvo smo tada zamislili. Ima sve temelje za dalji rast i širenje na nova tržišta. Ako je pre nekoliko godina menadžment morao da obavlja više funkcija odjednom, to danas više nije slučaj. Jednostavno smo peveliki da bi šačica ljudi mogla kvalitetno da obavlja kompletno poslovanje. Zato smo morali da tačno podelimo vodeće uloge. Tako Datalab d.d. danas ima glavnog izvršnog direktora, kome po pojedinim vertikalama pomažu direktori određenih odeljenja. Imamo direktora koji brine o marketingu i prodaji, direktora razvoja, direktora operacija i IT segmenta, direktora finansija i računovodstva. S obzirom da smo javno akcionarsko društvo, nad delom izvršnih direktora stoji Upravni odbor, koji usmerava i nadzire realizaciju vizije, postavljene od strane akcionara.

Imamo firme u svakoj državi u kojoj smo aktivno prisutni. Upravljanje svakim preduzećem je pažljivo postavljeno tako da vođe pojedinih odeljenja (npr. marketing, prodaja, podrška korisnicima i partnerima, akademija, finansije, računovodstvo itd.) pomažu direktoru firme. Bez obzira na alate koji su danas dostupni menadžmentu, ključ uspeha je tim. Ljudi koji imaju viziju, znanje, motivaciju za lični uspeh kao i za uspeh Datalaba, zapravo predstavljaju ključ uspeha.

Moj glavni zadatak je da osiguram da su procesi u kompanijama postavljeni pravilno, da unapredim komunikaciju na internom i eksternom nivou, i da očuvam i podstičem timski duh i rad u celoj korporaciji.

Samo tako možemo uspeti da udvostručimo prihode u srednjoročnom razdoblju.

Nakon dvadeset godina odlazite sa pozicije aktivnog upravljanja kompanijom. Koje su vaše konačne misli?

Andrej Mertelj: Odlazim verovatno sa jedne od najzahtevnijih vodećih pozicija u regionalnoj privredi. Upravljanje kompanijom koja se bavi visokom tehnologijom je jako teško. Dodajte tome promenljivo regulatorno okruženje, specifične stavove klijenata koji vrlo često gledaju na ulaganje u informatiku samo kao na trošak – ili još gore, kao na nešto na šta ih država prisiljava – i često slabo razumljivu finansijsku industriju, tako da je pravo čudo da nisam zavrsio u ludnici ili na groblju od posledica srčanog udara. Ali sve je dobro što se dobro završi.

Uveren sam da sa iskustvom koje sam stekao u Datalabu mogu značajno doprineti digitalnoj revoluciji poljoprivrede. To je nešto čemu bih, osim moje porodice, želeo da posvetim najveći deo svog vremena.

Poslednje, ali ne i najmanje važno, zahvaljujem se svim korisnicima, bivšim i sadašnjim saradnicima, partnerima, finansijskim službenicima, zvaničnicima i prijateljima, koji su bili deo ovih prelepih i uspešnih 20 godina. Neverovatno sam ponosan i srećan kada pogledam proizvod koji je rezultat rane ambicije i 1000 nemačkih maraka. Odraslom Datalabu želim produktivan i uspešan život i mnogobrojnu zdravu decu. Poznavajući tim i predanost svakog člana, moći ću mirne glave da predam skiptar narednoj generaciji.

»Odrasli« Datalab je sada u vašim rukama. Recite nam u kom pravcu vodite vaš proizvod i preduzeće?

Moreno Rodman: PANTHEON sa svojim karakteristikama je već duže vreme razvijen ERP sistem. U korisničkom priručniku postoji oko 17.000 stranica. Sadrži veliku količinu poslovnog iskustva, korisničke predloge za poboljšanja, propise i optimizacije poslovnih procesa. Sa takvim proizvodom, spremni smo da osvojimo nova tržišta, jer posedujemo potrebna znanja, alate i ljude. U bliskoj budućnosti želimo da uđemo na ukrajinsko i italijansko tržište, gde je sticaj srećnih okolnosti (zabrana našeg najvećeg konkurenta u Ukrajini i želja za saradnjom jednog od pružaoca telekomunikacionih usluga u Italiji) doneo primenu strategije ekspanzije.

Tehnološki, želimo i moramo biti deo industrijske revolucije 4.0. Prvo su se pojavile parne mašine koje su olakšale rad naših predaka. Potom je došlo do proizvodnje električne energije, proizvodne linije i pojave masovne proizvodnje. Treća industrijska revolucija došla je u vidu računara, rane automatizacije, mašina i robota koji polako zamenjuju ljude u radno-intenzivnim zadacima.

Budućnost PANTHEON-a (i njegov razvoj) će se zato odvijati u smeru:

interoperabilnosti — aplikacije i uređaja koji su povezani i koji komuniciraju međusobno, kao i sa čovekom;

integracije sistema, lakšem korišćenju i lakšoj dostupnosti do podataka,

sertifikacije i brzo dostupne elektronske arhive dokumenata (DMS),

podrške svim procesima u preduzeću –Workflow /BPM (Business Process Management);

procesiranja, potpisivanja, likvidacije dokumenata,

automatske podrške proizvodnim procesima,

obrade i analize velike količine podataka (poslovna inteligencija ZEUS),

prikupljanje podataka sa papirnih dokumenata i automatska obrada uz pomoć veštačke inteligencije,

web serivisi za pojedinačna rešenja (fakturisanje, PA WEB Lite, Backoffice …),

integracija tehnologija finansijskih usluga (FinTech),

komuniciranje korisnika sa uređajima i aplikacijama na njihovom maternjem jeiziku….

Više se ne postavlja pitanje da li nam dolazi industrija 4.0, već kad? Kao što je bio slučaj sa »velikim podacima« i ostalim poslovnim trendovima, smatramo da će prvi korisnici biti nagrađeni za svoju hrabrost i prihvatanje novih tehnologija. Oni koji odbijaju promene, rizikuju da ostanu i izblede u pozadini.

Datalab želi i biće među prvima koji će prihvatiti nove trendove i izazove, i koji će te iste trendove i izazove Vama predstaviti na našem 20. rođendanu, 16. i 17. novembra u Portorožu, na Međunarodnoj PANTHEON konfernciji 2017.