Prva Malwarebytes konferencija u organizaciji kompanije Dimeros

Kompanija Dimeros, zastupnik Malwarebytes rešenja za Hrvatsku i područje jugoistočne Evrope, organizuje 28. februara 2017. godine u zagrebačkom hotelu Esplanade prvu konferenciju o zaštiti poslovnih sistema od zlonamernih programa.

ZAGREB, 15. februar 2017. – Konferenciju Dimeros organizuje pod nazivom „Moderna zaštita od zlonamjernih programa,“ a namenjena je direktorima, izvršnim direktorima, direktorima informatike kao i svim zainteresovanima koji žele celovitu zaštitu poslovnih sistema od svih vrsta zlonamernih programa. Kako su virtuelni napadi sve učestaliji i sofisticiraniji, IT menadžeri razumeju kako oslanjanje na samo jednu antivirusnu tehnologiju izlaže računarsku mrežu i celokupni poslovni sistem napadu. Svaka „krajnja tačka“ zahteva višeslojni detektor virusa i sanacije, kako bi se osigurala potpuna zaštita. Prema istraživanjima, zlonamerni programi mogu ostati neotkriveni na poslovnim računarima više meseci. Gartner navodi kako prosečno vreme mirovanja iznosi 205 dana, dok prosečno vreme zadržavanja od 200+ dana pokazuje kako većina sigurnosnih kompanija zakazuje u otklanjanju modernih pretnji.

Osim prezentacije dostupnih rešenja i proizvoda, na konferenciji će biti predstavljene inovativne i najnaprednije tehnologije za sanaciju problema zlonamernih programa kao i primeri iz prakse kako preventivno štititi ili rekonstruisati problem unazad. Malwarebytes dokazano drži rekord u zaštiti računara tako što u potpunosti uklanjaju sve oblike zlonamernih programa uključujući viruse, trojance, exploite, špijunske softvere i ucenjivačke softvere. Inteligentna heuristika temeljena na detektovanju tehnološkog ponašanja zlonamernog softvera leži u srži Malwarebytes reaktora, štiteći kompanije, vladine, neprofitabilne i edukativne institucije od novih i nepoznatih pretnji.

Organizator konferencije,kompanija Dimeros poseduje iskustvo u pružanju različitih prodajnih i konsultantskih usluga i učestvuje u raznim poslovima, od modeliranja poslovnih i informatičkih projekata pa do implementacije dogovornih projekata. Sarađuje s nekoliko inostranih i hrvatskih firmi i zastupa ih kod najvećih i najznačajnijih korisnika u Hrvatskoj i inostrantstvu. Kao ovlašteni zastupnik kompanije Malwarebytes za Republiku Hrvatsku i područje jugoistočne Europe, za cilj ima da predstavi široj javnosti prednosti korišćenja potpune zaštite od zlonamernih programa. „Ponosni smo što je vodeća svetska kompanija Malwarebytes prepoznala naš dugogodišnji rad i odlučila da nam pruži poverenje. Biti prvi partner za prodaju proizvoda iz portfolia kompanije te glavni zastupnik za područje jugoistočne Europe predstavlja izazov i obvezu da nastavimo s našim kvalitetnim radom. Drago nam je što na početku nove poslovne godine organizujemo konferenciju na kojoj će predstavnici kompanije Malwarebytes po prvi put hrvatskom i tržištu regiona predstaviti svoje proizvode.“ rekao je Miljenko Jakopović, direktor Dimeros d.o.o..

Poseban naglasak na konferenciji će biti na proizvodu Malwarebytes Anti Exploit for Business. Reč je o rešenju koje štiti poslovanje od najnaprednijih cyber napada, tzv. zero day napadi koji ciljaju pregledničke i aplikacijske mane. Tehnologija rešenja obuhvata četiri zaštitna nivoa koji su prevencija od napada kod instaliranja payloada (plaćenog tereta), ili čak pokretanje početnog shellcodea (koda za preuzimanje). I za razliku od klasičnog antivirusnog rešenja koje je fokusirano na ono što se isporučuje, Malwarebytes Anti Exploit for Business ispituje kako se isporučuje, pružajući snažnu specijalizovanu zaštitu krajnjih tačaka koja sprečava otmičare za otkupninu, napredne trajne smetnje (APTs), finansijski malware i štiti od napada korporativne cyber-špijunaže. „Višeslojno detektiranje virusa i njihova sanacija na krajnjim točkama uz najučinkovitije skeniranje sistema za potrebu izvršne zaštite, ukratko osiguranje potpune zaštite, pozicionira proizvode Malwarebytesa vodećim. Drago nam je što smo upravo mi organizatori događaja koji će popularizirati važnost potpune zaštite i osigurati dostupnost svih rješenja“ dodaje Jakopović.

Malwarebytes će za sve učesnike konferencije osigurati neograničeno besplatno korišćenje Malwarebytes rešenja za privatne korisnike prema uslovima na https://www.malwarebytes.com po čemu je ovaj proizvod jedinstven u svetu. Dok za poslovne korisnike osigurava besplatno testiranje Malwarebytes poslovnih rešenja