Pripremite se za Četvrtu industrijsku revoluciju! – INAT Summit 2017

Kakve veze imaju big data, dronovi, London i Beograd? Na prvi pogled nikakve.

Da li ste znali da se u proteklih nekoliko godina generisalo više od 90 % podataka u odnosu na ukupan broj podataka. Ikada. U ljudskoj istoriji.

Big data je fenomen prikupljanja svih mogućih podataka koji postoje na internetu – a to uključuje podatke na pretraživačima, društvenim mrežama, istraživanja, YouTube video snimke i sl. Poslednje decenije Big Data dobija sve više na značaju u vođenju biznisa. Tako se može efikasno primeniti u bankarstvu, obrazovanju, institucijama, zdravstvu, proizvodnji i maloprodaji.

U našem slučaju, Big Data je od krucijalnog značaja za Eda Leona Klingera, osnivača Flock-a, tehnološkog startapa iz Londona koji koristi podatke za utvrđivanje i merenje rizika kod dronova. Eda ćete moći da upoznate u aprilu na INAT Samitu (Innovation Attitude Summit-u) u Beogradu.

On je samo jedan od trideset govornika na ovoj IT konferenciji, koja će održati od 20-23. aprila u Beogradu. Pored njega, neki od govornika dobro poznatih domaćoj IT sceni su Lazar Džamić (kreativni strateg), Lidija Marković Rosati (Momentum strategies), Branislav Nikolić (osnivač kompanije AYO), Ivan Gligorijević (direktor mBrainTrain-a), Jovan Simić (EXIT fondacija) i Milovan Jovičić (softverski developer).

SPREMNI ZA REVOLUCIJU?

Četvrta industrijska revolucija stidljivo ali uporno kuca na IT vrata Srbije. Ova grana preuzima primat u prihodima ostvarenim od izvoza. Strane korporacije i domaći startapi se bore za stručnjake na tržištu. Trenutno nam fali više od 10.000 stručnjaka. Ogroman broj ljudi drugih profila pomamljeno juri za IT veštinama kako bi poboljšao svoju finansijsku poziciju.

Postavlja se pitanje: kako se usmeriti na pravi način i odabrati karijerni put sa relativno visokim stopama rasta? Niko ne želi da se specijalizuje u nekoj oblasti koja će za 5 godina postati suvišna.

IT OBLASTI KOJE TRANSFORMIŠU POSLOVANJE

INAT samit nastoji da olakša problem izbora IT oblasti za mlade profesionalce time što srpskoj i međunarodnoj publici pruža mogućnost da budu deo edukativne i motivacione platforme koja pruža zanimljiva rešenja za obogaćivanje biznisa digitalnim inovacijama.

Na konferenciji ćemo saznati:

zašto su UI/UX dizajneri bitni u planiranju i vođenju veb sajtova,

zašto nam agilni projektni menadžment pomaže u organizaciji,

kako se virtuelna i proširena realnost mogu primeniti u digitalnom marketingu,

koliko je IoT postao sastavni deo naših života,

u kojim međunarodnim ekosistemima za pokretanje IT biznisa postoje najbolje pogodnosti,

kako možemo graditi međunarodnu, uspešnu karijeru, a biti konkurentni sa IT rešenjima poteklim na našem podneblju

ZAŠTO INAT?

Koliko puta vam je neko rekao da nešto ne možete da uradite? Da li ste prkosno sebi rekli ,,Ma dokazaću da sam ja sposoban/a da to izvedem do kraja.’’

Ova simpatična igra reči (INAT je skraćenica od INnovation ATtitude) je priča o inatu, delu srpskog i balkanskog mentaliteta, koji pokazuje rezultate i u sprovođenju IT projekata. To Srbiju svakako kvalitativno izdvaja u svetskoj zajednici a INAT tim želi da pokaže globalnom IT-u da Srbija itekako ima šta da ponudi. Da naša kreativnost, upornost, posvećenost, rad uz minimalne resurse, dobra umreženost bilo gde u svetu jesu upravo prikladni stavovi za inovacije tj. Innovation Attitudes u eri Četvrte industrijske revolucije.

Cilj događaja je pružanje prilike IT profesionalcima da iz prve ruke saznaju koje tehnologije i inovacije transformišu poslovanje, kako da bolje organizuju IT projekte, formiraju kvalitetne timove i izbegnu burnout, kao i kako da efektnije koriste podatke za sakupljanje sredstva za svoj tehnološki startap.

KOME JE NAMENJENA KONFERENCIJA?

Preduzetnicima i menadžerima IT kompanija pruža se prilika tokom konferencije da upoznaju IT stručnjake koji poseduju veštine neophodne za dalji razvoj njihovog biznisa. Na licu mesta. Bez angažovanja HR agencija, objavljivanja pozicija na portalima za zapošljavanje i bez utroška energije na Linkedin pretragu. Ukoliko se preduzetnici međusobno povežu i shvate da mogu zajedničkim snagama stvoriti neki projekat u budućnosti, to dodatno doprinosti vrednosti INAT samita.

Šta je sa studentima? Njihovo prisustvo je više nego poželjno, zapravo neophodno. Mnogi su nezadovoljni nedostatkom praktičnog znanja na fakultetima i gradivu koje ih ne priprema za surovo IT tržište rada. Dolaskom na konferenciju mogu saznati ne samo koje su veštine tražene već i kako mogu efektno da se posvete savladavnju bilo kakvih prepreka tokom građenja sopstvene karijere. Umrežavanjem sa govornicima, preduzetnicima i menadžerima, studenti povećavaju šanse da budu primećeni i uključeni u inovativni sistem učenja. Sem toga, videće da je virtuelna realnost postaje sve više prisutna u mnogim poslovima, te nije strogo vezana za njihove omiljene video igre.

ZAŠTO SE PRIJAVITI?

,,Zašto odvajati novac i prisustvovati na konferenciji ako mi Gugl pretraga može dati rešenja?’’, mnogi se pitaju.

Tačno je da vi možete proguglati i sami doći do saznanja. Ali da li ste svesni koliko će vam sati oduzeti pretraga?

Umesto toga, imate mogućnost da upoznate govornike iz Srbije, Velike Britanije, Nemačke, Izraela, Kanade, Italije, Francuske, Švedske, Hrvatske, Bugarske i Slovenije. Ostvarene profesionalce u velikim IT firmama ili hrabre preduzetnike koji su pametno iskoristili tehnološke inovacije i koji su promenili paradigmu poslovanja.

KOLIKO KOŠTA PRISUSTVO?

Učešće na konferenciji ne treba posmatrati kao jednokratni trošak već kao dugoročnu investiciju u sopstveni razvoj i obrazovanje.

Iako je INAT samit pionirski događaj, organizator INAT centar nastoji da formira integrisanu bazu svih učesnika za projekat IT mentorstva koji će se razvijati nakon konferencije, a koji će pomoći stručnjacima i studentima u planiranju informatičke karijere i razvojnog plana.

Cene za učesnike su fleksibilne i zavise od kategorija kojoj pripadate.

Studenti : 4.900 RSD (ova cena važi za studente iz Srbije, Crne Gore, Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i Makedonije)

: 4.900 RSD (ova cena važi za studente iz Srbije, Crne Gore, Albanije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i Makedonije) Delegacije (ukoliko se prijavite sa još troje kolega): 85 EUR po osobi

(ukoliko se prijavite sa još troje kolega): 85 EUR po osobi IT profesionalci: 135 EUR po osobi

U cenu je uključeno prisustvo konferenciji, radionicama, gala večeri i raznovrsnim događajima umrežavanja za tri dana i noći koliko samit traje.

Postoji i posebna pogodnost za sve koji se prijave do 30. marta, a to je 30 % popusta na cenu karte.

Prilikom formiranja cena, tim INAT centra se rukovodio tržišnim uslovima i trudio se da održi elemente transparentnosti i održivosti. Uostalom, cena je odraz vrednosti koja se pruža, a INAT samit definitivno može ponuditi nova otrkrića svim zainteresovanima.

INAT SAMIT NAGRADE ZA PROMOVISANE IT INOVACIJA

Sa ciljem motivisanja učesnika, INAT centar želi da oda priznanje inovativnim organizacijama i pojedincima. U skladu sa tim osmišljena su specijalna priznanja: INAT Summit Awards, kojima se podstiče promocija IT veština i industrije. Možete kandidovati kolegu, koleginicu, inovaciju, projekat ili firmu. Nominacije traju do 4. aprila a pobednicima sledi pored besplatnog učešća na konferenciji i vredne nagrade za dalji razvoj karijere i individualno mentorstvo. O uslovima za prijavu možete saznati više ovde.

PRIGRLITE INOVATIVNE TEHNIKE

Ako je nešto večno i stalno, to su promene. Inovacije mogu preokrenuti postojeći obrazac poslovanja, ugasiti i stvoriti firme i nametnuti potrebu za konstantnim usavršavanjem.

INAT samit pruža jedinstvenu priliku da se steknu ona znanja koje će IT tržištu u Srbiji biti itekako potrebna, a koja publika čuje iz prve ruke izuzetno retko.

U vođenju sopstvene karijere, zapitajte se: ,,Na koji način ste spremni da budete deo globalnih IT inovacija i postavite temelje održive IT karijere za narednih 5 godina?’’

Radujemo se da čujemo vaše mišljenje i spoznamo šta sve možemo postići u narednim mesecima i godinama.

