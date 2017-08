Prilika da proizvod stigne do tržišta u roku od 5 godina – Investment Round 2017

Pored PowerUp! takmičenja, koje je kreirano za startapove koji već mogu da prijave svoje projekte iz oblasti održive energije, InnoEnergy predstavlja još jedan program, ovog puta za organizacije poput malih i srednjih preduzeća ili većih kompanija.

Investment Round 2017 otvoren je za inovativne projekte usmerene na upotrebu održive energije, koji bi trebalo da budu lansirani na tržište kao proizvod ili usluga u roku od maksimalno 5 godina. InnoEnergy je spreman da pomogne ovaj proces svojom evropskom mrežom od 160 partnera, poznavanjem međunarodnog tržišta, mrežom korisnika, kao i investicijama koje mogu dostići čak 5 miliona evra. Krajnji rok za aplikacije je 23. oktobar 2017.

InnoEnergy, kao vodeća evropska kompanija posvećena održivoj energiji, u okviru svog Investment Round 2017 programa traži inovativne projekte iz sledećih oblasti: obnovljivi i alternativni izvori energije, energija iz fosilnih goriva, bezbedna primena nuklearne energije, održiva potrošnja energije u domaćinstvima i industriji, efikasno skladištenje i distribucija energije, pametni domovi, zgrade i gradovi, kao i energetska bezbednost. Preduslov za aplikaciju je da ideja funkcioniše pod simuliranim, ali realističnim uslovima, kao i da organizacije koje je sprovode oforme međunarodni konzorcijum od 3 do 7 članova iz bar dve evropske zemlje.

U slučaju da organizacija nema partnere, ali ima dobru i praktičnu ideju, savetuje se da kontaktira InnoEnergy, jer postoji servis „traženja poslovnog partnera” koji može da pomogne u potrazi za potencijalnim saveznicima. U zavisnosti od potencijala projekta, InnoEnergy može pokriti od 20 do 80 odsto ukupnih prijavljenih troškova. Do sada, investicije su se kretale u rasponu od 100.000 do čak 4-5 miliona evra. Investment Round program je stalno dostupan, ali je rok za prijave za ovogodišnji ciklus 23. oktobar.

Od lansiranja Investment Round-a 2011. godine, InnoEnergy je investirao ukupno 170,5 miliona evra u razvoj 90 proizvoda, 3 proizvodna pogona, 77 aplikacija za patente i povezao 323 organizacije. Cilj ovog programa je da se evropski Plan strateških energetskih tehnologija (SET plan), usmeren na održivost i zaštitu životne sredine, primeni što je brže i efikasnije moguće.

Detaljni poziv za podnošenje prijava: https://investmentround.innoenergy.com