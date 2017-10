Pedesetoro dece steklo veštine programiranja

Više od 50 beogradskih mališana slabijeg materijalnog stanja uspešno je završilo kurseve programiranja „Junior. Labs. Namics. – Programiraj svoju budućnost” koje je organizovao „Kliker – centar za kreativno razmišljanje” uz podršku vodeće švajcarske softverske agencije „Namics”.

Tim povodom, danas je u StartIT centru organizovana svečana dodela diploma tokom koje su deca predstavila veb sajtove, aplikacije i video-igrice, koje su kreirali tokom 20 časova nastave programiranja.

Kurseve su pohađala deca iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, mališani iz Centra za porodični smeštaj i usvajanje, ali i deca slabijeg materijalnog stanja.

„Tokom trajanja ovih radionica, želeli smo da, svakom detetu, pružimo priliku da se zainteresuje za računarske nauke i digitalne tehnologije. Hteli smo da mališane upoznamo sa procesima koji su deo naše svakodnevice i da im pružimo znanja koja će im biti sve potrebnija u budućnosti. Takođe, deca su imala priliku da vide koliko je ova oblast široka, da se u njoj mogu baviti i dizajnom i uređivanjem strukture podataka, da mogu da rade u velikim bazama, ali i da koriste digitalne tehnologije za kreiranje različitih sadržaja. Zbog toga, svako je imao priliku da pronađe segment koji mu se dopada”, istakla je Nikolina Drašković, koordinatorka programa.

Rezultati UNICEF-ovog istraživanja, objavljeni prošle godine, pokazali su da 83,3% učenika osnovnih i srednjih škola ima pristup pametnim mobilnim telefonima i da čak 92,7% dece koristi računare, laptopove ili tablete. Imajući u vidu ove podatke, ali i znajući da je digitalna pismenost jedan od preduslova za funkcionisanje u 21. veku, „Namics” je odlučio da pomogne projekat „Kliker centra” i omogući svoj deci da steknu digitalna znanja.

„Digitalna pismenost je danas jednako važna kao čitanje i pisanje. Ona ne podrazumeva samo pronalaženje pravih informacija, već obuhvata i znanje o kreiranju sadržaja, sposobnost za rešavanje problema u digitalnom okruženju, ali i znanje kako da bezbedno koristimo Internet. Zbog toga, deci je potrebna i adekvatna edukacija, a naša je dužnost da onima, koji možda nemaju uslove da pohađaju različite radionice i kurseve, obezbedimo kvalitetno obrazovanje koje će im pomoći da se snađu u digitalnom okruženju. Nadam se da smo ovim radionicama napravili samo prvi korak u edukaciji najmlađih o mogućnostima koje nam pružaju digitalne tehnologije”, istakao je Jan Keler, izvršni direktor beogradske kancelarije „Namics ”.

U okviru „Junior. Labs. Namics. – Programiraj svoju budućnost” radionica, đaci od prvog do četvrtog razreda osnovne škole pohađali su „Scratch” radionicu u okviru koje su pravili jednostavne video-igrice i aplikacije sa slikom i zvukom. Đaci od petog do sedmog razreda išli su na „AppInventor” radionice i pravili su aplikacije za pametne telefone i tablete, a deca od sedmog osnovne do drugog razreda srednje škole izrađivala su veb sajtove u okviru kursa „Web programiranje”.