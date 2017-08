Pametna rešenja za efikasniju poljoprivrednu proizvodnju: primer kompanije DunavNET čija su inovativna rešenja od sada dostupna i na ruskom tržištu

Do sada ste već sigurno čuli za termin „pametna poljoprivreda“ – skup modernih tehnologija u službi poljoprivredne proizvodnje predstavlja novu, zelenu revoluciju koja već počinje da „živi“ na farmama širom sveta.

Stručni tim novosadske kompanije DunavNET, kombinacijom najnovijih tehnologija i dugogodišnjeg iskustva, razvija moderna rešenja za unapređenje i optimizaciju poljoprivredne proizvodnje.

Gde je caka?

Senzori (iznad zemljišta, na zemljištu ili u njemu) prikupljaju podatke o realnom stanju parcela i useva u datom trenutku, bilo da su u pitanju informacije o količini vode u zemljištu, atmosferskim prilikama, prisustvu štetočina ili lokaciji i aktivnosti traktora i druge poljoprivredne mehanizacije. Podaci se putem Interneta šalju u tzv. oblak gde se skladište, obrađuju i analiziraju kako bi poljoprivrednik kroz veb ili mobilnu aplikaciju dobio „gotov recept“ tj. precizno uputstvo o stanju na njivi i merama koje treba da preduzme.

Ovo je osnova svih rešenja iz paketa agroNET koji je kompanija DunavNET razvila na bazi Microsoft Azure platforme. Rešenja se baziraju na ekspertskom znanju, iskustvu i tehnologiji Interneta stvari (IoT, Internet of Things), da bi se postigao konačni cilj: efikasno korišćenje dostupnih resursa, odnosno optimizacija proizvodnje, smanjenje troškova, ostvarivanje boljih rezultata i, uopšteno posmatrano, održiva proizvodnja hrane za rastuću svetsku populaciju.

Dobar glas daleko se čuje: agroNET rešenja dostupna na ruskom tržištu

Kao partneri kompanije Microsoft, predstavnici DunavNET-a su na nedavno održanoj konferenciji Microsoft Inspire u Vašingtonu predstavili agroNET – set rešenja za efikasniju poljoprivrednu proizvodnju, a u Novi Sad su se vratili sa sklopljenim partnerstvom sa kompanijom ALAN IT. Ova uspešna ruska IT kompanija, inače dobitnik ovogodišnje Microsoft nagrade u domenu IoT, SAM and Cloud Packaged Solution, ovim ugovorom dobila je pravo distribucije, instalacije i održavanja agroNET rešenja na ruskom tržištu.

„Nakon nekoliko sastanaka realizovanih u proteklom periodu, sklopljeno partnerstvo sa kompanijom ALAN IT posmatramo kao sledeći logičan korak u cilju digitalizacije ruske poljoprivredne proizvodnje uz pomoć seta naših digitalnih alata, oslanjajući se na ekspertsko znanje i značajno iskustvo naših novih partnera,“ izjavio je Dr Srđan Krčo, generalni direktor kompanije DunavNET.

Sklapanjem partnerstva sa kompanijom ALAN IT, DunavNET je na pravom putu da utiče na transformaciju tradicionalne poljoprivredne proizvodnje u tzv. „preciznu poljoprivrednu proizvodnju“ i da poljoprivrednicima sa svih meridijana ponudi inovativan pristup svakodnevnim poslovima.

Generalni direktor ruske kompanije, Aleksandar Elin, takođe je pozitivan u vezi ostvarenja saradnje:

„Već neko vreme smo upoznati sa inovativnim rešenjima naših kolega iz Srbije. Ova pametna rešenja, sada postaju dostupna i u Rusiji, a naše zadovoljstvo je veliko jer smo jedini zastupnici agroNET-a na ruskom tržištu. Uz praktična znanja i iskustva naših novih partnera, svesrdnu podršku kompanije Microsoft, kao posrednika između naše dve kompanije, sada imamo priliku da za naše tržište prilagodimo postojeća IoT rešenja za pametnu poljoprivredu, ali i da kreiramo sopstvena. Sklapanje partnerskog ugovora sa kompanijom DunavNET posmatramo kao izuzetnu priliku da, koristeći napredne tehnologije, unapredimo iskustva naših sadašnjih (i potencijalnih) korisnika i time poljoprivredu u Rusiji podignemo na viši nivo.“

Uz dobar koncept i multidisciplinarne stručne timove spremne da kreiraju i prate tehnološke inovacije, budućnost globalne poljoprivredne proizvodnje čini se svetlijom, a racionalnije korišćenje prirodnih resursa znači jednu brigu manje kada je u pitanju održivi razvoj i zaštita životne sredine.

Za više informacija o temi održive i pametne poljoprivredne proizvodnje i agroNET rešenjima, kontaktirajte DunavNET tim: info@dunavnet.eu.