Otporan na paršinu i vodu

ADATA proširuje ponudu eksternih hard diskova sa novim HD710 Pro i HD650 modelima. Još bogatiji izbor izdržljivih i kvalitetnih diskova kompatibilnih sa brojnim uređajima

ADATA Technology je predstavio HD710 Pro, robusni eksterni hard disk i obogatio popularnu HD650 seriju. HD710 Pro predstavlja poboljšanje u odnosu na prethodnu HD710 seriju i nudi otpornost na prašinu i vodu koja prevazilazi IP68 standard, a uz to zadovoljava i vojne standarde za otpornost na udarce. Time unapređuje bezbednost uskladištenih podataka pri nezgodama, oštećenjima i drugim neprilikama koje može doneti aktivni stil života. HD710 Pro je dostupan u četiri boje i nudi kapacitet do 4 TB. Obnovljeni HD650 dolazi u elegantnoj kombinaciji crne i svetlo plave boje i takođe nudi kapacitet do 4 TB, što je prekretnica kod eksternih hard diskova bez zasebnog napajanja. Zajedno, ova dva nova USB 3.1 modela značajno kompanija ADATA unapređuje ponudu eksternih hard diskova, nudeći kupcima veći izbor.

HD710 Pro: izdržljiviji i veći nego pre

Prvobitni HD710 je bio izuzetno uspešan model za ADATA-u, na Windows, Linux i Mac OS-u. HD710 Pro donosi unapređenja kroz povećanu otpornost na prašinu i vodu, što ga čini izdržljivijim pri korišćenju na otvorenom i u teškim uslovima. Njegova otpornost prevazilazi zahteve koje nameće IEC IP68 standard, što znači da je u potpunosti zaštićen od prašine i da može izdržati do 60 minuta potopljen u vodu dubine do dva metra. Ispunjava, pa čak i premašuje sve uslove koje postavlja MIL-STD 810G 516.6 standard, te preživljava udarce i padove sa visine od 1,5 metara. HD710 Pro ima troslojno zaštitno kućište i ugrađenu tehnologiju sa G-Shock senzorom koja zaustavlja disk ukoliko detektuje udarac ili vibracije, a sve u cilju zaštite podataka od oštećenja. Disk poseduje ergonomski poklopac USB porta za jednostavno otvaranje i zatvaranje, kao i korisni žleb za smeštaj USB kabla. Modeli u crvenoj, žutoj i plavoj boji su dostupni u kapacitetima od 1 TB i 2 TB, dok crna verzija dolazi i u kapacitetima od 3 TB i 4 TB.

HD650: novo izdanje dokazanog klasika uz potpuno nov kapacitet od čak 4 TB

HD650 za čuvanje uskladištenih podataka koristi istu čvrstu troslojnu konstrukciju kao i HD710 Pro, a poseduje i istu tehnologiju sa G-Shock senzorom. Obnovljeni HD650 se isporučuje u kombinaciji crne i svetlo plave boje i, što je najvažnije, nudi korisnicima kapacitet do 4 TB, što je dvostruko više od 2 TB, koliki je bio maksimum na prethodnoj verziji HD650 modela. Taj kapacitet je do sada tradicionalno bio moguć na glomaznim eksternim diskovima koji zahtevaju zasebno napajanje, pa je obnovljeni HD650 veliki korak napred za korisnike u pogledu efikasnosti, velike vrednosti za uloženi novac i povećanja prostora za skladištenje podataka putem USB 3.1 porta, kompatibilnog sa brojnim uređajima.