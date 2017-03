Nove vrednosti koje SAP tehnologija unosi u poslovne procese

Kompanija SAP je u sredu, 1.marta 2017. na tradicionalnom godišnjem skupu za korisnike u Aranđelovcu kroz temu „Digitalna transformacija i budućnost poslovanja“ predstavila novu generaciju ERP platforme SAP S/4 HANA i njene mogućnost, IoT portolio i mnogo drugih novina.

Unapređena verzija SAP S/4 HANA 2.0

S/4 HANA je nova generacija SAP ERP rešenja koja koristi sve prednosti in-memory tehnologije, platforme, uz pojednostavljenu arhitekturu, potpuno redefinisan korisnički interfejs i intuitivno iskustvo za krajnje korisnike, ujedno omogućava i napredne analitičke procese. Ove inovacije ne donose samo povećanje efikasnosti, već i dodatne funkcije za planiranje i simulaciju u mnogim konvencionalnim poslovima. Beleženje transakcija u S/4HANA pruža krajnjim korisnicima aktivnu podršku prilikom odlučivanja u realnom vremenu na osnovu podataka iz internih i eksternih izvora.

Pored toga, predstavljen je IoT portoflio kompanije SAP pod nazivom „Leonardo“ i na praktičnim primerima je prikazano kako se IoT integriše u poslovanje i postojeće okruženje, kao i koje glavne koristi koje on donosi korisnicima.

Do 2020. godine postojaće 13 milijardi povezanih uređaja

Predstavljajući Internet of Things (Internet stvari) portoflio, Slaviša Lečić, SAP Senior Presales Specialist, je kao primer primene IoT tehnologije naveo jednog SAP korisnika iz Mađarske koji menja čitav poslovni model, a koji sa prodaje traktora prelazi na prodaju usluga poljoprivrednicima, i to tako što će pomoću senzora sa traktorskih guma, u realnom vremenu, da prikuplja podatke kao što su vlažnost zemljišta, fizički uslovi, temperatura i slično, i da ih distribuira poljoprivrednicima kojima su ti podaci bitni. Ovo je jedan primer koji pokazuje proces digitalizacije i transformacije koja se dešava. Digitalizacija je proces povezivanja ljudi, uređaja i procesa.

„Svakodnevno se generiše ogroman broj podataka i definitivno sa samom integracijom poslovnih procesa koristeći ERP nismo iscrpeli kompletnu optimizaciju i transparentnost celog poslovnog procesa. Nove tehnologije omogućavaju da idemo dalje, da na kvaliterniji način povezujemo ljude, dobavljače, kupce i stvari, a obrada ogromne količine podataka omogućava da predvidimo reakcije u realnom vremenu i predupredimo moguće zastoje u radu.“

Lečić je istakao i da digitalizacija različito utiče na različite industije. SAP korisnici posluju u preko 25 industrija, počev od telekomunikacija, finansija, farmacije, proizvodnje, trgovine, i tako dalje. Stepen primene tehnologija u Srbiji nije na visokom nivou, te se Srbija rangira iza Češke, Poljske i Mađarske, ali ohrabruje to što na tržištu ima odličnih IT stručnjaka, što zajedno sa podsticajima za IT sektor koji vlada i minsitarstva pružaju ove godine, otvara veliki prostor za uvođenje savremenih digitalnih rešenja.

ERP je široko zastupljen u srpskim kompanijama, a ono što sledi je standardizacija poslovnih aplikacija i omogućavanje njihove fleksibilnosti. Lečić je istakao: „Standardizacija donosi bržu implementaciju i brže korišćenje. Edukacija korisnika je lakša, a aplikacije su jednostavnije za korišćenje.“

SAP rešenja iz perspektive srpskih kompanija

Posebno zanimljiv deo jučerašnje konferencije predstavljala je razmena iskustava SAP korisnika, odnosno sedam kompanija koje posluju u Srbiji – Elektromreža Srbije, Komercijalna banka, Hesteel Serbia, Nelt, Peštan, Radio-televizija Vojvodine i Telekom Srbije. Oni su, svako na svom primeru, pokazali koje probleme su imali pre uvođenja SAP rešenja i benefite koje su im ta rešenja donela. Predstavljajući SAP rešenja koja danas koriste u poslovanju, kao što su SAP ERP, Sourcing rešenja, rešenja za održavanje, rešenja za upravljanje nekretninama, rešenja za rabatne sporazume, Business inteligence rešenja i slično, naveli su da je zajedničko za sve njih to da su uveli standardizaciju u poslovnim procesima, da su postali efikasniji i optimizovali poslovanje. Pomoću ovih SAP rešenja uspeli su da automatizuju procese, dobiju brže izveštaje, prilagode rešenja svojim potrebama, imaju bolju kontrolu. Dobijaju analizu podataka u realnom vremenu, i istakli su da je veoma bitno što se svi podaci nalaze na jednom mestu, a to doprinosi boljem odnosu među saradnicima unutar kompanije i boljem odnosu sa kupcima.

Digitalna ekonomija je globalan fenomen i ne zna za geografske kriterijume. Kompanije u Srbiji to prepoznaju i koriste SAP rešenja kako bi i same diktirale promene poslovnih modela. One kompanije koje trend digitalizacije ne budu prepoznale na vreme, neće moći dugo da opstanu, jer se u nekim industrijama već vidi opadanje prihoda koji dolaze iz tradicionalnih modela poslovanja zaključak je sa jučerašnje SAP konferenicje.