NOVA MOBILNA APLIKACIJA DRAJV: sigurnost, popusti, veće pogodnosti

Bezbednom vožnjom do uštede pri ugovanju polisa autoasistencije, kasko ili putnog osiguranja

DRAJV, prva mobilna aplikacija u Srbiji i regionu Adria, koja pomoću GPS signala i senzora u pametnom telefonu prati navike u vožnji, od sada omogućava vozačima da provere svoje navike u vožnji i da ih unaprede kako bi pažljivom i bezbednom vožnjom uštedeli na osiguranju. Pored popusta, aplikacija nudi i preciznan pregled mapa sa pređenim deonicama i označenim mestima na kojima je došlo do grešaka u vožnji, kao i korisnim povratnim informacijama i savetima za poboljšanje vožnje. Mobilna aplikacija uključuje još i atraktivne izazove koji vožnju čine interesantnijom. Kvalitetnom, pažljivom i ispravnom vožnjom vozači mogu da uštede do 20% na kasko osiguranju i do 30% na putnom i osiguranju autoasistencije. Mobilna aplikacija DRAJV se uspešno koristi već više od godinu dana u Sloveniji i u poslednjih nekoliko meseci u Hrvatskoj i uverenje je u Triglav grupi da je ovim potezom načinjen još jedan važan korak ka poboljšanju vozačkih navika i bezbednosti na putevima u našem regionu.

„Digitalizacija poslovanja je strateško opredeljenje ne samo Triglav osiguranja u Srbiji nego i čitave Triglav grupe. Iz tog razloga, veliko nam je zadovoljstvo što na naše tržište donosimo tehnologiju kojom prvenstveno utičemo na bezbednost u saobraćaju, a sigurnu vožnju nagrađujemo povoljnijim osiguranjem. DRAJV aplikacija je u upotrebi u Sloveniji i Hrvatskoj i broj njenih korisnika je iz dana u dan veći, rekao je Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja Srbija i dodao: „Posetiocima Sajma automobila u Beogradu, uz mogućnost preuzimanja DRAJV aplikacije na našem štandu, biće na raspolaganju i specijalni simulator vožnje na kojem će svi zainteresovani moći da testiraju svoje vozačke veštine i steknu dodatne vredne popuste za kasko osiguranje i autoasistenciju. Vidimo se na Sajmu!“

Predstavnici Triglav osiguranje Srbija će tokom Beogradskog sajma automobila, na svom štandu u Hali 1, biti na raspolaganju svim posetiocima i pružiti sve potrebne informacije o korišćenju DRAJV aplikacije. Takođe, svi zainteresovani posetioci Sajma u potrazi za novim ljubimcem na četiri točka moći će da dobiju povoljniju ponudu kasko osiguranja sa 15% popusta, kao i osiguranje autoasistencije sa popustom od 20% i biće moguće zaključivanje polisu na licu mesta. Vozači simulatora nadmetaće se za dodatne popuste kasko osiguranja do čak 50%.

Više o DRAJV aplikaciji i drugim pogodnostima možete da pročitate na drive.triglav.rs. Besplatan DRAJV je na raspolaganju u onlajn mobilnim prodavnicama Google Play i Apple App Store.