Najbolji svetski kreativci na festivalu #KAKTUS2017

Najbolji i svetski priznati kreativci iz agencija Droga5 Njujork, McCann Milano, 4129 Grey Istanbul i Demner, Merlicek & Bergmann Austrija, samo su neki od predavača na trećem po redu nacionalnom festivalu integrisanih komunikacija – KAKTUS 2017, koji se održava 1. i 2. novembra u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Pod ovogodišnjim sloganom “Look SHARP. Think SHARP”, akcenat festivala biće na integraciji, ali i na drugačijim, “oštrim” idejama, koje izlaze iz granica očiglednog.

Kao i prošle godine, KAKTUS 2017 ponudiće učesnicima kvalitetan i raznovrstan program iz različitih oblasti integrisanih komunikacija, kao i pregled najnovijih svetskih trendova, a festival će otvoriti Paul Meates, kreativni direktor jedne od najnagrađivanijih američkih agencija Droga5, sa predavanjem na temu “The Ripple Effect”. Paul je tokom karijere iskustvo sticao u agencijama širom sveta – brainCELLS Perth, Rothco Dublin, The George Agency (Publicis Group) Melbourne, GPY&R Melbourne, Clemenger BBDO Adelaide, kreirajući kampanje za najveće svetske brendove. Njegovi kreativni radovi osvajali su nagrade na svim najznačajnim međunarodnim festivalima Cannes Lions, Effie, Clio, AdFest, One Show, MADC, The WEBBYS, London International, Spikes Asia, ADMA itd.

Atraktivno predavanje na temu “Attention marketing: How we can hack the consumer mind and get their attention” održaće Alemsah Ozturk, suosnivač i glavni kreativni direktor agencije 4129 Grey EMEA (Turska). Alemsah je osnovao digitalnu agenciju 41?29! u februaru 2007. godine, a od maja 2015. spojio se sa Grey Istanbul i imenovan je za direktora nove full service agencije 4129 Grey. Veoma je aktivan na društvenim mrežama sa 320k+ pratilaca na Twitteru, gde deli svoja razmišljanja o kreativnoj kulturi. Proglašen je i preduzetnikom za primer od strane SAD VP Joe Bidena.

Učesnicima festivala, u okviru interaktivnih kreativnih razgovora, predstaviće se i Eoin Sherry, kreativni direktor agencije McCann Milano (Italija). On je međunarodno nagrađivani multidisciplinarni kreativac. Tokom karijere iskustvo je sticao u agencijama u Španiji i Italiji, kreirajući kampanje za najveće svetske brendove. Njegovi kreativni radovi osvajali su nagrade na svim najznačajnim međunarodnim festivalima Cannes Lions, Clio, One Show, El Sol, Art DIRECTORS CLUB, CdeC, Echo Awards, EFFIE, John Caples.

Drugog dana festivala biće organizovane THINK TANK radionice za agencije, kompanije i studente na različite teme iz struke. Jednu od radionica na temu “Very good bad example” vodiće i Dushan Drakalski, Executive Creative Director agencije Demner, Merlicek & Bergmann (Austrija). Dushan, u poslednjih 10 godina, radi kao filmski i kreativni direktor. Karijeru je započeo 1997. godine u agenciji S Team Bates Saatchi & Saatchi. Do nedavno bio je na poziciji regionalnog kreativnog direktora u agenciji New Moment New Ideas Company Y&R. Bio je i visoko ocenjen predavač na festivalu u Kanu, Golden Drumu i Eurobestu, a osvojio je i sve međunarodne strukovne nagrade.

U okviru drugog dana festivala KAKTUS 2017 biće dodeljene i nagrada najboljima u struci, za koje je konkurisalo čak 124 kampanje. Nagrade se dodeljuju u 22 kategorije, a dobijaju ih organizacije, kompanije, institucije i agencije za najkvalitetnije i najprofesionalnije integrisane kampanje u protekloj godini. O tome ko će dobiti ovogodišnje KAKTUS nagrade odlučuje stručni žiri koji čine 22 ugledna profesionalca iz kreativnih, PR i digitalnih agencija iz Srbije i regiona.

Festival KAKTUS 2017 podržalo je 30 medijskih kuća iz celog regiona, kompanije Mercator S, Marbo Product, Grand kafa, kao i HEINEKEN Srbija koji je ove godine Prijatelj festivala. Kompanija Coca-Cola HBC Srbija bronzani je sponzor festivala. Partneri festivala su agencije Direct Media, Pioniri Communications, Headline, Ovation BBDO, DPC Group, Mullen Lowe&Friends, SuperDot i Info Media Group.