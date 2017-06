Međunarodni stručni akademski seminar „Think LEAN”  

Svesni važnosti neformalnog obrazovanja i stvaranja internacionalnih poznanstava, Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd organizuje Međunarodni stručni akademski seminar pod nazivom „Think LEAN”.

Tokom seminara koji se održava od 13. do 23. jula, učesnici iz 17 evropskih zemalja će imati priliku da teorijski i praktično upoznaju filozofiju LEAN menadžmenta i da kroz radionice i studije slučaja, savladaju principe koji će im omogućiti da svaki sistem transformišu u LEAN sistem. Cilj seminara je da polaznici razumeju i objasne osnovne koncepte i strategije LEAN menadžmenta, kao i osnovne LEAN tehnike, metode i alate.

Predavanja će se održavati na Tehnološko-metalurškom fakultetu, a držaće ih predavači sa Fakulteta organizacionih nauka.

Projekat inostranim učesnicima nudi izvanrednu priliku da iskuse život u Beogradu, upoznaju srpsku istoriju, kulturu i znamenitosti. Pored obaveznog akademskog dela, kroz koji će studenti razmeniti iskustva o različitim standardima u obrazovanju, tokom društvenog dela programa učesnici će se međusobno povezati i steći nova poznanstva.

“BEST iz godine u godinu otvara studentima nove vidike kroz putovanja i akademske seminare, motiviše i pruža priliku da unaprede sebe i svoja znanja. Jedan od glavnih ciljeva je ostvarivanje kontakata i međunarodnih poznanstava, pa smo više nego zadovoljni što možemo ugostiti studente iz cele Evrope, dodatno istaći značaj kulturnih razlika i obogatiti neformalna znanja mladih.” – kaže Dunja Dragojević, glavni organizator seminara.

BEST (Board of European Students of Technology) je međunarodna, studentska, neprofitna, apolitična, nevladina organizacija koja studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta pruža komplementarno obrazovanje, razvoj potencijala i podršku u započinjanju karijere u struci. Ova organizacija tokom 28 godina postojanja uspešno povezuje studente, kompanije i univerzitete unapređujući i produbljujući studentske kapacitete i potencijale.

Projekat su podržali Fakultet organizacionih nauka i Tehnološko-metalurški fakultet.

Za više informacija o seminaru posetite internet prezentaciju projekta www.course.best.rs, kao i zvaničnu internet stranicu Udruženja www.BEST.rs