Kako doći do pravih kandidata na IT tržištu?

Velika potražnja za stručnjacima na lokalnom IT tržištu, potencijal koji imamo u ovoj oblasti i neke od smernica koje bi doprinele većoj ponudi potrebnih profila zaposlenih, samo su neke od tema o kojima govore Andreja Đorđević, Senior IT Recruitment Consultant i Jelena Mrčarica, Professional Staffing Manager.

1. Sta Adecco Information Technology može da ponudi klijentima?

Adecco, kao globalni lider u pružanju usluga u oblasti ljudskih resursa, u svom sastavu ima veliki broj specijalizovanih ćerki kompanija, među kojima je i Modis, tim eksperata koji se bavi isključivo zapošljavanjem u industriji informacionih tehnologija. Oslanjajući se na njihovu ekspertizu iz zemalja kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija ili Italija, Adecco Information Technology u Srbiji radi po istim principima i tako povezuje najbolje stručnjake iz IT sfere sa pravim prilikama za njihovo zaposlenje u vodećim IT kompanijama. Uloga našeg tima na sve složenijem IT tržištu je da na pravi način razume potrebe i ciljeve kompanija kada je zapošljavanje kandidata ovog profila u pitanju i pomogne im da ih ostvare na što efikasniji način.

2. Da li kompanije kojima pružate ovu vrstu usluga posluju na domaćem tržištu ili su to kompanije koje žele da outsoursuju deo poslova u Srbiji?

Najveći broj kompanija razvija softverska rešenja za inostrana tržišta, što upravo i jeste pokretač ubrzanog razvoja našeg IT tržišta. Međutim, u poslednjih godinu dana, na tržištu uočavamo trend da je sve više IT kompanija koje razvijaju sopstveni proizvod na lokalnom tržištu. Na razvijenijim tržištima prisutnije su kompanije koje razvijaju svoj proizvod, što dovodi do razvoja inženjerski izazovnijih i interesantnijih projekata za IT stručnjake.

3. Koliko je, s obzirom na vaše iskustvo, u Srbiji moguće pronaći sve profile IT stručnjaka koji se danas traže?

Činjenica je da na našem tržištu trenutno postoji disbalans između potrežnje za IT stručnjacima i dostupnosti kandidata adekvatnih profila za pozicije u ovoj oblasti. Adecco, uz međunarodnu ekspertizu i drugačiji, tailor-made, pristup IT tržištu i uopšte kandidatima, sa velikim uspehom dolazi do gotovo svih traženih profila. Procene su da na našem tržištu u IT industriji radi oko 20.000 ljudi, a najtraženiji su stručnjaci koji se bave razvojem softvera i imaju znanja iz najšire rasprostranjenih tehnologija, kao sto su Java, .NET ili PHP. Svakako, postoje zahtevi i za profilima koji rade sa najnovijim tehnologijama u kojima je mali broj kandidata na našem trzistu imao prilike da stekne radno iskustvo. Naš tim kroz otvorenu komunikaciju sa poslodavcima i zajedničko definisanje ciljeva, uspešno uspeva da odgovori na najrazličitije zahteve, kako kada su u pitanju češće traženi profili, tako i kada se radi o manje zastupljenim tehnologijama.

4. Koje nove trendove u IT biznisu uočavate i šta to znači za dalji razvoj IT tržišta u Srbiji?

Zapošljavanje u našoj IT industriji beleži rast od 7% u poslednjih godinu dana, što svrstava Srbiju među prvih 5 evropskih zemalja sa najbržim rastom u ovoj oblasti, mada je to i dalje sporiji rast u odnosu na globalni. Ovaj broj bi mogao biti značajno veći kada bi na tržištu bilo više IT stručnjaka sa adekvatnim znanjima i veštinama. Jasno je da bi jedan od načina za prevazilaženje ovog problema bilo brže osposobljlavanje kadrova kroz programe koji pružaju užu specijalizaciju za određene tehnologije, što svakako podrazumeva uvođenje određenih promena u naš obrazovni sistem. Najveći broj kandidata na tržištu dolazi sa Univerziteta u Beogradu (pre svih to su ETF, FON i PMF), ali i sa fakulteta u Novom Sadu i Nišu.

Trenutno je zaposleno preko 2000 mladih koji su u poslednje 3 godine završili neki od ovih fakulteta. Još jedan od trendova koji je bitno pomenuti je i mobilnost kandidata. Naša istraživanja pokazuju da je 15% zaposlenih u IT industriji u poslednjih godinu dana promenilo kompaniju, što je značajno veći procenat u odnosu na prosek svih ostalih industrija koji je 6%.

IT industrija je vrlo dinamična i mi intenzivno radimo na kontinuiranom razvoju ovog dela naših usluga. Važno je da i na strani potražnje za ovim profilima kandidata imate izuzetno profesionalne i specijalizovane eksperte baš za ovu oblast koji potpuno razumeju lokalno IT tržište i prate trendove u ovom sektoru. Naši konsultanti su tu da kandidatima pruže ono što je najvažnije, pravu ponudu za njihov profesionalni razvoj i napredak, a kompanijama savet i podrsku na polju pronalaženja i zaposljavanja pravih kandidata.