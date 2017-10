Fakulteti, kursevi, edukacije, radionice, online programi…sve su to načini da se svrstamo u kategoriju IT stručnjaka. S obzirom da je ova profesija sve popularnija i da se sve više ljudi opredeljuje da radi u ovoj struci, postavlja se pitanje kako biti poseban u moru IT stručnjaka?

Tražeći po internetu razne savete i konsultujući se sa ljudima u orkuženju možete čuti da AIESEC organizacija kao i svake godine svim ambicioznim i mladim ljudima do 31. godine omogućava praksu u inostranstvu. Naime, to su stručne plaćene prakse-Global Talent. Praksa traje oko godinu dana, i ono što je fascinirajuće, mladi imaju mogućnost izbora više od 120 zemalja širom sveta! Global Talent prakse odvijaju se već dugi niz godina i velikom broju ljudi iz naše zemlje omogućili su da se izdvoje od svih ostalih i postanu relevantni i poželjni za sve IT pozicije na našem, pa čak i inostranom tržištu rada. Ovaj vid praksi, pored profesionalnog usavršavanja, pruža i razvoj na ličnom planu. Neminovno je da ćete upoznati drugu kulturu, jezik i običaje. Proširiti svoju mrežu kontakata, naučiti veliki broj veština koje se u današnje vreme traže, bez obzira kojom se profesijom bavili. Vreme je da postanete drugačiji i da Vaš sledeći korak bude baš Global Talent praksa.

Takođe, ove nedelje AIESEC organizacija je posebno izdvojila nekoliko praksi koje su poslednjih dana privlačile veliki broj ljudi. Primera radi, ako znaš da radiš u nekom od sledećih programa C++, C, Python, PHP, Perl, Linux, Bash ili Gi, postoji praksa u Nemačkoj u trajanju od 25 nedelja I platom od 800e mesečno. U slučaju da voliš nešto bliže, Budimpešta izdavaja praksu za koje su potrebna znanja u programima poput HTML 5, CSS, Ajax, jQuery,Javascript, Microsoft SQL Server. Plata je 190000 mađarskih funti I trajanje prakse je godinu dana. I naravno, za one avanturističkog duha, koji bi bili spremni da godinu dana provedu na egzotičnoj destinaciji poput Vijetnama, mogu se oprobadi u radu u jednoj od tamošnjih kompanija. Potrebno je da imate znanje o softverskom inženjeringu. Trajanje prakse je 25 nedelja i plata je 600USD.

Linkovi praksi:

Nemačka: :https://aiesec.org/opportunity/871116

Budimpešta: https://aiesec.org/opportunity/848568

Vijetnam: https://aiesec.org/opportunity/848274

Za ostale prakse, posetite sajt: aiesec.org.rs

AIESEC

AIESEC je globalna mreža studenata koja razvija liderski potencijal mladih I pozitivno utiče na društvo. Prisustvom u preko 120 zemalja širom sveta AIESEC predstavlja najveću organizaciju vođenu od strane studenata. Svojim programima internacionalnih praksi I organizacijom edukativnih društveno odgovornih projekata, AIESEC pruža mladima jedinstvenu mogućnost za lični i profesionalni razvoj.