Infosec 2016 u Tesliću

Kongresna sala “Sava” hotela „Kardial“ u Tesliću bila je premala da primi sve one koji su želeli da prisustvuju konferenciji Infosec 2016 kompanije TeleGroup, održanoj 24. novembra. Ogromno interesovanje svakako je još jedna potvrda izuzetnog značaja ovog IT security događaja, na kome su prisutni imali priliku da se upoznaju sa najvećim izazovima kada je reč o IT bezbednosti, ali i rešenjima koja nude vodeće svetske kompanije kao što su Cisco Systems, Trend Micro, Gigamon, Entrast Datacard, CybrArk i CheckPoint.

Ipak, u centru pažnje konferencije bilo je stanje informacione bezbednosti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori u odnosu na nove evropske regulative u ovoj oblasti. Već na samom početku, nakon svečanog otvaranja, pregled trenutne situacije dali su Ismet Mehanović, šef odseka za glavni registar i informatiku u okviru Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Sava Savić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, i Kenan Duraković, generalni direktor za informatičku infrastrukturu u okviru Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore.

Panel diskusija

Nešto kasnije na ovu temu otvorena je panel diskusija u sali “Bosna”, a ovim specijalnim gostima kao panelisti pridružili su se i predstavnici kompanija Cisco, Trend Micro i TeleGroup. Tako je konferencija od jednog trenutka imala dva paralelna toka, pa su prisutni, nakon što su ih Aleksandar Gligorijević i Nena Dabić, Account Manageri TeleGroupa, upoznali sa najnovijim IT security trendovima i budućim izazovima, imali izbor da prate prezentacije Telegroupovih parnera na kojima su prikazana neka od najsavremenijih rešenja za zaštitu podataka, mreža i aplikacija u digitalnom dobu ili da prisustvuju diskusiji o bezbednosti podataka u kontekstu sveprisutne digitalizacije i sve sofisticiranijih sajber pretnji koje mogu da ugroze stabilnost regionalne privrede i društva…

