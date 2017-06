Huawei osvojio prestižnu nagradu Društva Srbije za odnose s javnošću

Kompanija Huawei osvojila je prestižnu nagradu za kampanju Be Present realizovanu u saradnji sa agencijom New Moment. Nagradu je dodelilo Društvo Srbije za odnose s javnošću na svojoj jubilarnoj 20. svečanoj ceremoniji dodele Priznanja u oblasti tržišnih komunikacija i odnosa s javnošću.

Kampanja Be Present, kojom je kompanija Huawei smelo pozvala ljude širom sveta da na kratko odlože svoje telefone i posvete se svojim najdražima, realizovana je krajem prethodne godine, tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Preko 20 poznatih ličnosti i uticajnih članova online zajednice, predstavnika medija i fondacije Budi Human učestvovalo je u kampanji, što je dalje rezultiralo priključivanjem još preko 10.000 ljudi putem društvenih mreža. Više od 3.000 ljudi podelilo #bepresent post čime je kampanja dobila veliki odjek u javnosti, a krajnji rezultat kampanje je donacija od 1.200.000,00 RSD koju je kompanija Huawei uputila humanitarnoj fondaciji Budi Human. Društvo Srbije za odnose s javnošću prepoznalo je kvalitet i rezultate koje je ostvarila kampanja Be Present i nagradila Huawei i agenciju New Moment nagradom u kategoriji Korporativne komunikacije za velika preduzeća.

Ove godine na adresu Društva Srbije za odnose s javnošću stiglo je 67 prijava u 11 kategorija, proglašene su Agencije godine i dodeljena dva specijalna priznanja. Stručni žiri, na čelu sa Nikolom Papkom, dodelio je priznanja u više kategorija među kojima su Korporativne komunikacije za velika i mala preduzeća, Interne komunikacije, PR komunikacija u integrisanim kampanjama, Brend PR, Komunikacija društveno odgovornih projekata, Najbolje implementirana internacionalna kampanja, Upotreba digitalnih medija i novih tehnologija, i druge.