Huawei i The Pantone Color Institute udružuju snage u istraživanju jezika boja

Ova saradnja će vaš telefon učiniti nenadmašno lepim i omogućiti vam pravu slobodu izražavanja

LONDON, februar 2017. godine – Huawei Consumer Business Group i The Pantone Color Institute udružili su se kroz potez koji više nego ikada zbližava svetove tehnologije i boja.

Zahvaljujući kombinaciji naprednog inženjerskog rada i najbolje obrade metala u industriji proizvodnje elektronskih uređaja, koji odlikuju kompaniju Huawei, i pouzdanog razvoja i upravljanja bojama od strane The Pantone Color Institute, kupci mogu očekivati uređaje koji ujedinjuju revolucionarnu inovaciju i neverovatnu lepotu.

Kao treći najveći proizvođač pametnih telefona na svetu, Huawei CBG se prvi put pojavio na prestižnoj listi Interbrand Best Global Brands u 2014. godini, a 2016. godine se popeo na 72. mesto. Ova saradnja sa The Pantone Color Institute dolazi nakon uspeha novih uređaja, uključujući Huawei P9 i P9 Plus koji su prodati u više od 10 miliona primeraka širom sveta.

The Pantone Color Institute sarađuje sa brendovima širom sveta i pomaže im da maksimalno iskoriste moć, psihologiju i emociju boja u svojim dizajnerskim strategijama. Kao jedinstveno odredište za boje, The Pantone Color Institute predviđa smer razvoja boja, izražavajući kako boje utiču na ljudske emocije kroz predviđanje sezonskih trendova, stvaranje posebnih boja i javne komentare, poput izbora PANTONE Color of the Year.

Kroz uzbudljivu saradnju sa kompanijom Huawei, The Pantone Color Institute će nastaviti da istražuje jezik boja ne bi li kupcima Huawei uređaja omogućili da u dlanu drže najupečatljivije, moderne palete boja.

Richard Yu, CEO u Huawei Consumer Business Group je izjavio: „Veoma smo uzbuđeni zbog saradnje sa Pantone Color Institute na povećanju raznovrsnosti boja naših proizvoda, sa ciljem da svojim kupcima ponudimo najnovije trendove. U kompaniji Huawei verujemo u moć zajedničke mudrosti i saradnje, i ovo partnerstvo će omogućiti kupcima da se živopisnije izraze kroz univerzalni jezik boja.“

Laurie Pressman, VP u The Pantone Color Institute dodaje: „Boje zaista jesu medijum pomoću kojeg pojedinci mogu da se izraze prema svetu koji ih okružuje. Huawei prepoznaje razvoj ove dinamike i radujemo se što ćemo kroz našu saradnju omogućiti kupcima Huawei uređaja da naprave hrabar izbor boja.“

Više detalja i informacija o saradnji između kompanija Huawei i The Pantone Color Institute će biti objavljeno tokom konferencije za štampu kompanije Huawei CBG koja će se održati na Mobile World Congress, u Barseloni, u nedelju 26. februara.