Honor 9: Unutrašnja snaga

Mislite da je ovo samo još jedan pametni telefon? Prevarili ste se! Honor 9 donosi mnoga iznenađenja koja će vas naterati da ga posmatrate na potpuno drugačiji način!

Pametni telefoni možda deluju slično ali samo prividno. Iako većina njih deluje lepo kada ih posmatramo iz daljine, međusobno su veoma različiti. I ne radi se samo o njihovom izgledu – ima tu još dosta toga. Neki telefoni su poput ljudi čijoj se hrabrosti i veštini divimo tokom turnira u ekstremnim sportovima: ono što ih izdvaja nalazi se unutar njih. Sprijateljite se sa njima i otkrijte šta imaju da ponude – nove mogućnosti, iznenađenja, opcije koje niste očekivali i uzbudljiv osećaj koji svaki trenutak pretvara u avanturu.

Honor 9 je upravo takav! Da li znate kako može da vas iznenadi?

Prvo iznenađenje: pogledajte izbliza

Svi koriste telefone za slikanje, jer su uvek pri ruci, ali se takođe žale da ne nude mnoge korisne opcije koje se mogu naći u fotoaparatima. Jedna od opcija koja im najviše nedostaje je zumiranje. Nažalost, unutar super tankih telefona nema dovoljno prostora za kompleksni set pomerajućih sočiva koji vam omogućava da fizički zumirate sliku, tako da morate da se zadovoljite takozvanim digitalnim zumiranjem, koje jednostavno uvećava ono što je uslikano kamerom, rezultirajući velikim gubitkom kvaliteta. A možda i ne morate?

Honor 9 ima dva sočiva sa različitim fokalnim dužinama što vam omogućava da simultano uslikate dve slike sa različitim uvećanjem – sofisticirani algoritmi mogu da spoje podatke iz obe kamere, proizvodeći stvarno x2 zumiranje bez ikakvog gubitka kvaliteta! Sa telefonom Honor 9 možete da prevaziđete očekivanja i uslikate fotografije koje drugi ne mogu!

Drugo iznenađenje: profesionalni portreti

Postoji još jedna oblast u kojoj korisnici telefona mogu samo naizgled da zavide svojim kolegama opremljenim SLR i sistemskim fotoaparatima: a to su portreti. ,,Ozbiljni“ fotoaparati poseduju specijalna sočiva od hiljadu dolara koja služe za slikanje portreta i proizvode slike na kojima model izgleda upečatljivo i ekspresivno, vizuelno izdvojen iz okruženja takozvanim bokeh efektom, ili zamagljenom pozadinom. Na dobro uslikanom portretu, lice subjekta privlači pažnju posmatrača na koga ne utiču bilo koji okolni elementi – prisutni ste samo vi, kao posmatrač i osoba zamrznuta u vremenu sa druge strane sočiva. Možda to zvuči neverovatno, ali inženjeri kompanije Huawei su uspeli da učine da fotografije uslikane telefonom Honor 9 izgledaju kao profesionalni portreti. Trik je u korišćenju dva sočiva koja omogućavaju kameri da dobije informacije o dubini slike, prepozna subjekat i odvoji ga od okoline, a zatim zamagli pozadinu, na isti način na koji to rade SLR aparati pri stvaranju bokeh efekta. Sa telefonom Honor 9 uslikaćete predivne, veoma ekspresivne portrete!

Treće iznenađenje: video snimci koji se sami snimaju

Žurka u klubu, sunčana plaža, romantična šetnja. Nasmejana lica, utakmica, zamišljeni pogledi i upletene ruke. Da li ponekad situacije koje doživljavate posmatrate očima filmskog režisera, u stanju da skoro čujete pozadinsku muziku i osetite prelaz sa jednog kadra na drugi, kao da posmatrate majstorski montirane klipove na muzičkim kanalima? Pripremite se da budete iznenađeni – sa telefonom Honor 9 u džepu vi zaista postajete režiser i svi vaši doživljaji se mogu pretvoriti u film koji dočarava upravo ono što ste osećali u tom trenutku! Ova magija ima dva dela. Prvi je tehnologija koja omogućava kameri telefona Honor 9 da snimi kratki video u trajanju od 2 sekunde svaki put kada nešto uslikate. Na taj način telefon za vas čuva delove vašeg dana, od jedne sekunde pre do jedne sekunde nakon nastanka fotografije. Drugi deo je GoPro Quik aplikacija, u kojoj možete da odaberete momente od kojih će se napraviti snimak, dodate prelaze i filtere, a zatim odaberete pozadinsku muziku pomoću samo nekoliko dodira ekrana. Program će se pobrinuti za ostalo – iskombinovaće sve slike i sinhronizovaće ih sa muzikom, dajući video snimku ritam i izražajnost. Zatim je vreme da to podelite na Fejsbuku i osetite se kao filmska zvezda!

Četvrto iznenađenje: veštačka inteligencija na raspolaganju

Svi znaju da telefoni vremenom počinju da rade sporije. Nove aplikacije se instaliraju, aplouduju se novi dokumenti, obrisane aplikacje ostavljaju svašta za sobom – usporavanje sistema je neizbežno, zar ne? Pa, ne mora da znači. Šta ako bismo vam rekli da postoji telefon koji postaje sve brži, a ne sporiji, što ga duže koristite? Iako deluje nemoguće, to je upravo ono što Honor 9 postiže! Inženjeri kompanije Huawei su ovaj telefon opremili veoma naprednim algoritmom koji koristi mašinsko učenje, važan deo sistema veštačke inteligencije. Algoritam analizira način na koji koristite svoj telefon, proučavajući koje aplikacije koristite i kada, u kojim situacijama aktivirate specifične opcije i gde koristite koje podatke. Kada bude znao dovoljno o vama, počeće da radi za vas: predviđajući vaše potrebe i poteze, podešava sistem tako da je sve što bi vam moglo zatrebati već spremno, učitavajući aplikacije koje se spremate da koristite i optimizujući konfiguraciju tako da najbitnije funkcije rade što bolje. Vaš Honor 9 radi sve brže što više vremena provede sa vama!

Peto iznenađenje: igrajte se dok štedite bateriju

Koje je prokletstvo svih koji igraju igrice na mobilnim telefonima? Uvek nedovoljno baterije i uvek nedovoljno dobre performanse! Mnoge naprednije igrice koriste svu dostupnu računarsku moć, opterećuju uređaj i brzo mu isprazne bateriju. Što je još gore, kada igrate, CPU koji radi punom brzinom proizvodi sve više toplote koje uređaj ne može dovoljno brzo da se reši, zbog čega se smanjuje brzina da bi se izbeglo pregrejavanje. Kao posledicu toga, dobijate punu moć

uređaja samo na kratko, a zatim performanse telefona naglo opadnu, kvareći time vašu zabavu… osim ako ne koristite Honor 9. Huawei Honor 9 je opremljen sistemom Game Performance Cruise koji u pozadini prati igranje igrice i precizno kontroliše CPU ne bi li vam omogućio što više zabave. Njegov zadatak je da prilagodi CPU performanse tako da odgovaraju stvarnim zahtevima igrice u svakom trenutku, ali i da ih istovremeno proračuna na način koji će minimizirati potrošnju energije i stvaranje toplote. Sistem radi veoma efikasno – pravilno upravljajući CPU jedinicom, može da osigura da baterija traje mnogo duže, dok je kuler u stanju da radi na visokom nivou sve vreme. Sa telefonom Honor 9 igraćete se duže i više ćete se zabavljati!