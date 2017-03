Henry LaBounta o tehnikama kreiranja nezaboravnih vizuala u igrama i filmu

Predavanje “Learning to see” upoznaće vas sa najefikasnijim alatima i savetima koje možete primeniti pri stvaranju vizuelnih efekata najvišeg kvaliteta

Kako prepoznati da li video igra izgleda dobro? Prvi utisak je važniji nego što mislite jer određuje u velikoj meri da li će neko zavoleti igru ili ne. Kreiranje vizuelno sjajne igre počinje od tehnika koje našim očima pomažu da prepoznaju šta je ono što je čini atraktivnom drugima.

Zahvaljujući kompaniji Nordeus, jednoj od najuspešnijih kompanija za razvoj video igara u Evropi, i uz podršku organizacija Mikser House, Nova Iskra i StartIT u sredu, 15. marta, u prostorijama Mikser House-a, sa početkom u 18h svi zainteresovani imaće priliku da čuju predavanje Henry LaBounte, čuvenog art direktora sa više od 25 godina iskustva u igrama, vizuelnim efektima, filmskoj industriji, animaciji i televiziji.

Tokom predavanja biće predstavljene tehnike koje će vam omogućiti da učinite vaše igre vizuelno privlačnim. Saznajte tajne uspeha filmova poput Minority Report, Mission Impossible 2 i Star Trek VII Generations. Ili, ako ste u industriji igara, sigurno će vas interesovati da saznate šta je to što je igre kao što su Need for Speed Hot Pursuit, NBA Street, NBA Street, Need for Speed Most Wanted i Burnout Paradise učinilo nezaboravnim hitovima.

“Napredak tehnologije poslednjih godina dovodi do neverovatnog rasta vizuelnog kvaliteta igara. To prirodno podiže očekivanja korisnika za svaki sledeći proizvod na tržištu, bilo da je kreiran za računare, konzole ili mobilne telefone. Želeći da doprinesemo deljenju znanja, umrežavanju i unapređenju digitalne kreativne zajednice u Srbiji, izuzetno mi je drago što imamo priliku da čujemo iskustva jednog od najvećih svetskih stručnjaka u svojoj oblasti”, izjavio je Daryl Clewlow, Head of Art u kompaniji Nordeus.

Uz konstantno ulaganje u kreativnu zajednicu, kako organizacijom predavanja i radionica od strane zaposlenih u kompaniji tako i organizovanjem događaja na kojima su prisutni neki od vodećih svetskih stručnjaka, kompanija Nordeus se trudi da pruži što više prilika za profesionalno usavršavanje i napredovanje. Zahvaljujući angažovanju zaposlenih, i uz podršku partnera, predavanje će biti besplatno i otvoreno za sve zainteresovane članove kreativne zajednice.

Ukoliko želite da se prijavite za predavanje molimo posetite sledeći link. Prijave će biti otvorene od danas sve do 14. marta, broj mesta je ograničen.

Henry LaBounta, kratka biografija:

Henry LaBounta je započeo svoju karijeru u Njujorku baveći se animacijom i radeći u advertajzing i TV industriji pre nego što je prešao u filmsku i industriju dugometražne animacije. Tokom svog rada u filmskoj industriji imao je priliku da radi na vizuelnim efektima za filmove kao što su Minority Report, Mission Impossible 2, The Prince of Egypt, Star Trek VII Generations, Casper i Twister, zahvaljujući kome je nagrađen čuvenom BAFTA nagradom i bio nominovan za Oskara u kategoriji vizuelnih efekata.

Nakon fenomenalnih ostvarenja u filmskoj industriji, Henry je nastavio svoju karijeru u industriji igara, kao Senior Art direktor u kompaniji Electronic Arts sa igrom SSX3. Svoje angažovanje u ovoj kompaniji okončao radeći na igri “Need for Speed Hot Pursuit” za Criterion Games. Neke od igara na kojima je ostavio svoj pečat uključuju naslove kao što su Skate, Skate 2, NBA Street, Need for Speed Hot Pursuit