Fog computing: “Magla” svuda, “magla” oko nas…

Pripremila: Vesna Kovačević

Svedoci smo rastućeg trenda korišćenja interneta stvari (IoT) u različitim oblastima, počev od personalnih uređaja do sistema na nivou gradova. On će, po svemu sudeći, promeniti način na koji doživljavamo svet; menjaće naše dnevne aktivnosti, društveni život i okruženje. Stručnjaci predviđaju da će IoT generisati big data u svim njegovim V dimenzijama (velocity, volume, variety, veracity, value – brzina, obim, raznolikost, verodostojnost, vrednost). Međutim, ovi podaci, iako dolaze sa sjajnim potencijalom, donose i brojne izazove u pogledu privatnosti, bezbednosti, vlasništva i upravljanja njima. Zato su razumevanje poslovne opravdanosti IoT-a i znanje šta da se radi sa big data viđeni kao ključne nedoumice koje stoje na putu usvajanja IoT-a od strane preduzeća. No, jednom kada se ovo razume, moraće se pozabaviti i mnogim tehničkim aspektima…

