FABRIKA ZNANJA: Besplatno, a neprocenjivo!

Podgorici je 10. oktobra, pod sloganom „Dizajniraj svoju budućnost“, otvorena 11. Fabrika znanja. I ove godine, dvodnevna Fabrika znanja svoje pogone otvorila je na Univerzitetu Donja Gorica za oblasti kao što su veb dizajn, „Internet of things“ i digitalna umetnost, ali i za pitanja bezbednosti na internetu, rodne ravnopravnosti u IT svetu i druge teme koje inspirišu i motivišu mlade generacije.

Najveći regionalni edukativni IT događaj Fabrika znanja i ove godine donosi mnogo uzbuđenja za učenike osnovnih i srednjih škola i studente. Organizatori ističu da je ovo okupljanje „besplatno, a neprocenjivo“, kao motivacija za sve one koji čine prve korake u dizajniranju sopstvene budućnosti.

Fabrika Znanja pokrenuta je 2009. godine u Beogradu, na inicijativu kompanije Comtrade, a i ove godine se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, Ministarstva javne uprave i Ministarstva ekonomije Crne Gore, uz podršku Univerziteta Donja Gorica.

Fabrika znanja omogućava mladim ljudima širom regiona da se upoznaju sa aktuelnim trendovima iz IT sveta i saznaju više o mogućnostima pronalaženja sopstvenog mesta u njemu. Ova manifestacija fokusirana je na podsticanje aktivnog učešća u programu i samostalnog istraživanja obrađenih tema, uz direktnu participaciju polaznika, razmenu ideja, podsticanje kreativnog razmišljanja i motivaciju za sticanje novih znanja.

Ovogodišnju manifestaciju svečano su otvorili ministarka nauke u Vladi Crne Gore dr Sanja Damjanović i rektor Univerziteta Donja Gorica prof. dr. Veselin Vukotić.

Ministarka je izjavila da je veliko zadovoljstvo što je dobila priliku da otvori Fabriku znanja, jedan od tradicionalnih programa festivala Otvoreni dani nauke, posvećen savremenim trendovima iz oblasti IT tehnologije. Svoje obraćanje, ministarka nauke je zaključila rečima: “Sigurna sam da u Fabrici znanja već postoje vrsne ideje koje će Ministarstvo nauke uvek rado podržavati. Rani kontakti sa savremenim tehnologijama i sticanje IT veština, koje su nužne u savremenom svetu, su važne za mlade ljude, jer su upravo mladi ključ uspeha i nosioci budućnosti.

Fabrika znanja gleda u budućnost, podstiče inovativne ideje i kreativnost, ono što je potrebno da bi bili u koraku sa svetskim tokovima, izrazili potencijal i talenat koji sigurno imamo. Zato vam zajedno sa svim partnerima, kompanijama Comtrade i Univezitetom Donja Gorica poklanjamo još jednu Fabriku znanja.”

Profesor Vukotić je izrazio zadovoljstvo što je Fabrika znanja postao deo brenda Univerziteta Donja Gorica i što je sedam godina domaćin ovoj manifestaciji. Univerzitet je otvoren za saradnju ne samo sa akademskom zajednicom, već i sa biznisom, korporacijama i društvenom zajednicom. Pored ulaganja u sebe i odnose sa drugima, Univerzitet gradi jedan globalni imidž, jednu globalnu mrežu, pripremajući učenike i studente za rad u naprestižnijim kompanijama u svjetu. Profesor Vukotić je naglasio „da je Univerzitet Donja Gorica posvećen studentu i ulaganju u njegovu karijeru i njegovu sreću i životno zadovoljstvo. Fabrika znanja je jedan od dokaza tog ulaganja.“

I ove godine će biti obrađeno mnogo zanimljivih oblasti, od sigurnosti na internetu i digitalne umetnosti, preko najbrže rastućeg trenda u IT industriji pod nazivom „Internet of Things“, pa sve do segmenta posvećenog pitanju rodne ravnopravnosti, sa temom „Devojčice u IT svetu“.

Značajno mesto u ovogodišnjoj Fabrici znanja imaju i kreativne radionice, kao što su Mala škola dizajna, Radionica za kreativno rešavanje problema, ali i Ekološka radionica na kojoj se od recikliranih materijala izrađuju praktični predmeti. Na grupnim radionicama učesnici će imati priliku da se neposredno uključe i razviju autentična interesovanja za tehnologije i tehnike kojima će se u budućnosti možda i baviti kroz svoje životne pozive.

I to nije sve, jer će mladi iz Bara, Kotora, Herceg Novog, Danilovgrada, Spuža, Prčnja, Cetinja, Podgorice i drugih gradova Crne Gore podeliti iskustva sa najpoznatijim „jutjuberima“ u regionu, učiti osnove web programiranja i takmičiti se u kvizovima znanja, a sve to sa ciljem da se izraze, inspirišu, unaprede svoje veštine, ojačaju samopouzdanje i podstaknu radoznalost.

Na ovaj način, Univerzitet Donja Gorica i kompanija Comtrade nastavljaju svoju društveno korisnu ulogu i stvaraju snažniju osnovu za razvoj IT sektora u celom regionu, a sami organizatori ističu da: „Fabrika znanja nije posvećena samo davanju odgovora, već i ohrabrenju da se traga za novim pitanjima.“

Više informacija o manifestaciji i njenoj istoriji, pronađite na zvaničnoj web stranici www.fabrikaznanja.com.