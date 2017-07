Epson se udružio sa AVS-om za rad na ogromnoj projekciji svetla na zidovima Starog grada u Jerusalimu

Dvadeset laserskih projektora EB-L25000U sinhronizovano je kako bi se stvorio očaravajući lajt-šou od 4,500 m²

Zidovi Starog grada u Jerusalimu osvetljeni su kao nikada do sada zahvaljujući Epsonovim moćnim laserskim instalacionim EB-L25000U projektorima, u do sada najambicioznijem projektu. Kao sastavni deo najambicioznijeg audio-vizuelnog projekta u istoriji Izraela, dvadeset projektora sinhronizovano je kako bi oživeli 4,500m² zidova Starog grada šarenim animiranim slikama, dok je na stotine osvetljenih dronova formiralo oblike i poruke na nebu.

Projekat, koji je svakog dana izložen između kapije Jafa i Habonim vrta, spaja moć najnovijih laserskih projektora i tehnologije dronova sa zidovima koji su opstali skoro 500 godina, kako bi ispričao priču ovog grada koristeći živopisne, šarene slike, u vrućoj, prašnjavoj sredini koja može da bude izazov za ovakve projekte.

“Kada nam je ponuđeno da učestvujemo u jednom od najvećih multimedijalnih projekata u istoriji Izraela, znali smo da osim mašte moramo da smislimo čitav novi svet sadržaja i ideja koje razbijaju granice, koristeći poslednju reč tehnologije,” kaže Malki Šem-Tov, koproducent i jedan od CEO-a AVS-a, jedne od najvećih i najspecijalizovanijih kompanija za multimedijalna rešenja u Izraelu, koja je pružila iscrpno profesionalno iskustvo i tehničke mogućnosti stečene kroz mnoge velike događaje.

Pored dvadeset Epsonovih projektora i asistencije od strane kompanije S.A. Systems Ltd., strateškog partnera kompanije Epson Israel, AVS je isporučio šest kilometara optičkog kabla kako bi se slike dovele do projektora i sto razvodnika. “Finalno delo koje su žitelji Izraela mogli da vide noći kada je otvoreno za javnost, a moći će da posete do sredine jula 2017. godine, rezultat je preko dva meseca intenzivnog planiranja,” izjavio je Li Harison, menadžer za razvoj u odeljenju za profesionalne displeje u kompaniji Epson Europe, koji je u Izraelu nadgledao projekat i savetovao u vezi sa postavljanjem ovog projektora.

“AVS tim, pod vođstvom jednog od CEO-a i tehničkog direktora, Asafa Šem-Tov, izabrao je EB-L25000U, Epsonov najmoćniji i najnapredniji laserski projektor, koji je uveo kompaniju Epson u novu eru projekcije velikog fiksnog formata,” nastavio je Harison. “Naš novi predvodnički projektor, koji se već koristi na konferencijama, spoljnjim događajima i velikim događajima širom sveta, lakši je i manji od konkurentnih modela¹, a opet nudi veoma moćan izvor svetla od 25.000 lumena. Ekstremno je čvrst i veoma otporan na spoljašnje opasnosti, što je od ključne važnosti kada se od njega zahteva da radi bez prestanka na temperaturi od 35 stepeni i peskovitom okruženju Jerusalima.”

Po rečima Orena Flešera, CEO-a kompanije Epson Israel, novi laserski projektori su značajan skok napred po pitanju performansi i potvrđuju Epsonov status lidera na tržištu projektora. Rekao je: “Po podacima kompanije Futuresource², Epson je najveći proizvođač projektora na svetu. Ovo vođstvo na tržištu, posebno pošto konkurencija dolazi sa svih strana, nije nešto što uzimamo zdravo za gotovo. Deo našeg uspeha leži u tome što smo lideri na svetskom nivou kada su inovacije u pitanju. Naš cilj je, kao što je pokazano ovim projektom, da nešto što niko nije mislio da je moguće i za šta niko nije imao rešenje, odvedemo korak napred, pritom osluškujući želje korisnika.”