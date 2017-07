Enel PS: Modularni koncept data centra i Edge Computing

Novi trend za poslovanje u domenu ICT sektora nam dolazi u obliku Edge Computinga – paradigme gde se infrastruktura ponovo približava izvoru informacija. To postaje zona koja povezuje cloud computing i korisnika i omogućava ICT sektoru da zadrži kontrolu nad svojim osetljivim podacima i veliku brzinu komunikacije, dok će i nadalje moći da koristi fleksibilnost koju nudi cloud platforma.

Edge Computing je osmišljen da postane najpoželjnija arhitektura za upravljanje inteligentnim aplikacijama, kao i rešenje za IoT (Internet of Things).

Modularni Data Centar je rešenje koje je jednostavno za projektovanje i izgradnju. Ovaj tip data centra može imati ulogu jednostavnog proširenja za vaše rastuće potrebe u ICT sektoru.

Moderno ICT poslovanje i stalne promene u IT opremi zahtevaju od data centra modularnost, efikasnost i upravljivost. Ovo se naročito odnosi na bezbedno napajanje i preciznu klimatizaciju.

Prefabrikovani elementi mogu biti osnovni elementi infrastukture, kao što su moduli IT celine (IT pod), elektro napajanja i hlađenja. Pored toga mogu biti grupisane prefabrikovane celine, i na kraju, rade se i prefabrikovani „all in one“ data centri…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.