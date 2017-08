EDIT17 letnja škola programiranja: Interesantni projekti, kreativno druženje i mnogo zabave

U petak, 28. jula, uspešno je završena 21. po redu EDIT letnja škola programiranja. Kao vodeći edukativni program u regionu koji kompanija Comtrade organizuje svakog leta, EDIT je i ove godine okupio preko sto studenata tehničkih fakulteta na šest lokacija: Beograd, Kragujevac, Ljubljana, Maribor, Sarajevo i Banja Luka.

Polaznici su kroz dvonedeljni rad na praktičnim projektima u simultanom okruženju stekli korisna znanja i veštine koje će im pomoći da uspešno započnu karijere u IT sektoru.

Glavna poruka ovogodišnjeg EDIT-a bila je “Find the IT hero in you”. Studenti su dobili jedinstvenu priliku da se iskušaju u radu na kompleksnim IT projektima i pokažu da imaju veštine i ideje koje ih čine pravim “IT herojima”.

Kao i svake godine, EDIT letnja škola programiranja omogućila je učesnicima da se upoznaju sa vodećim digitalnim tehnologijama i trendovima u IT industriji kao što su Internet of things, smart chat botovi, data acquisition i data presentation platforme i security analitika.

Polaznici su koristili vodeće tehnologije da razviju inovativna IT rešenja i u praksi primene znanja stečena tokom studija. U cilju razvoja timskog duha, studenti su bili podeljeni u grupe kako bi zajedničkim snagama rešavali probleme i učili jedni od drugih. Uporedo sa edukacijom, EDIT17 ponudio je bezbroj zabavnih aktivnosti koje podstiču kreativno druženje i sticanje novih poznanstava.

“Najveća vrednost koju dobijate na EDIT-u je da učite da radite u timovima, da zajednički rešavate probleme i komunicirate jedni s drugima. Takođe, ono što je najbitnije je da na kraju ove dve nedelje nešto isporučite,” izjavio je Vladan Atanasijević, potpredsednik za prodaju Comtrade Digital Services.

Po završetku programa, studenti su prezentovali svoja rešenja Comtrade inženjerima i ostalim zaposlenima, i objasnili na koji način njihovi projekti mogu da se primene u rešavanju poslovnih izazova današnjice.

Dve uzbudljive nedelje učenja, izazova i timskih projekata zaokružila je dodela diploma, a atmosfera među polaznicima je bila i više nego vesela dok su se zajedno prisećali zajedničkog rada i druženja.

EDIT-ovci su bili jednoglasni u mišljenju da je program bio izuzetno koristan, a osim upoznavanja sa novim tehnologijama i sticanja praktičnog iskustva, kao glavnu prednost škole istakli su i priliku da se upoznaju sa dinamikom rada u najvećoj IT kompaniji u jugoistočnoj Evropi.

Ovim putem bismo želeli da se najiskrenije zahvalimo svim polaznicima, organizatorima i ostalim učesnicima projekta, koji su svojim radom i zalaganjem učinili da EDIT17 letnja škola programiranja bude još jedan događaj za pamćenje.

Od začetka projekta pa do danas, kroz učionice EDIT-a prošlo je preko 1.000 studenata, a program je tokom godina izgradio čvrstu reputaciju i izdvojio se kao najveća i najposećenija škola za informacione tehnologije u regionu.

Kao vodeća IT grupacija u jugoistočnoj Evropi, kompanija Comtrade je izuzetno posvećena edukaciji mladih talenata, koji predstavljaju stub razvoja kako IT sektora, tako i lokalne ekonomije. Unapred se radujemo sledećoj EDIT letnjoj školi programiranja i usmeravanju nove generacije IT lidera u Srbiji i u regionu.

Više informacija o EDIT letnjoj školi programiranja možete da pogledate na zvaničnoj veb stranici: www.edit.world.