Do novih vozačkih dozvola bez redova i šaltera – preko nacionalnog portala eUprava

Više od 3.000 korisnika podnelo je, od početka maja do danas, zahtev za zamenu stare papirne za novu kartičnu vozačku dozvolu putem nacionalnog Portala eUprava (www.euprava.gov.rs). U poslednje tri nedelje usluga eVozačka ima stalni trend rasta.

Direkcija za elektronsku upravu poziva građane da do 10. juna, krajnjeg zakonskog roka za pribavljanje novog dokumenta, zahtev podnesu preko nacionalnog Portala eUprava i tako izbegnu gužve i šaltere. Ipak, važno je napomenuti da je usluga eVozačka jedna od kompleksnijih na Portalu, kao i da ima izvesna ograničenja u upotrebi.

eVozačkoj je moguće je pristupiti preko pretraživača „Internet Explorer“, a za elektronsko podnošenje zahteva neophodni su čipovana lična karta i čitač kartičnih dokumenata. Usluga ima izvesna ograničenja, i podnošenje zahteva preko eUprave nije moguće za vozače kojima je pravo upravljanja motornim vozilima ograničeno ili dozvola izdata na kraći rok po uverenju o zdravstvenoj sposobnosti. eVozačku ne mogu koristiti građani stariji od 65 godina života, kao ni oni koji pored stare imaju i vozačku dozvolu izdatu od strane druge države. Takođe, preko eVozačke moguće je podneti zahtev samo za izdavanje prve kartične dozvole“, napominje Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu i dodaje:

„Apelujemo na korisnike da pažljivo čitaju uputstvo za korišćenje usluge, kao i da pogledaju video-uputstvo koje je Direkcija izradila za potrebe ove usluge. Takođe, molimo sve vozače i da pažljivo unose svoje podatke.“

Stojanović napominje da se u ovom času procenjuje da će u naredne dve nedelje više od 180.000 vozača, koji još uvek nisu ušli u proceduru, podneti zahtev za izdavanje nove kartične vozačke legitimacije. Zbog toga je, kako kaže, važno da građani ne čekaju „poslednji čas“, kako ne bi napravili kolaps na šalterima ili Portalu.

eVozačka omogućava građanima, da bez dolaska u policijsku stanicu, zamenu vozačke dozvole izvrše putem Interneta. Nakon što je zahtev uspešno poslat preko Portala eUprava, a uplata taksi proknjižena, korisnik dobija informaciju da se njegova vozačka dozvola nalazi u policijskoj stanici, prema mestu prebivališta, i da može da je podigne. Ova usluga u rad je prvi put puštena aprila 2014. godine. Od tada je uslugu MUP-a, eVozačke iskoristilo više od 8000 korisnika nacionalnog Portala eUprava – u 2016. godini njih 576, a od početka 2017. do danas više od 4000.

Objašnjenje koraka i poruka za uslugu

„Zamena vozačke dozvole za novu (kartičnu)“

NAPOMENA: Ovo nije usluga za produženje vozačke dozvole već SAMO za zamenu starare papirne dozvole za novu čipovanu.

PREDUSLOVI I OSNOVNA UPUTSTVA ZA KORIŠĆENjE E-VOZAČKE :

 Lična karta sa čipom

 Čitač kartičnih dokumenata

 Internet Explorer pretraživač verzije 8,9,10 ili 11, pošto za Google Chrom ne postoji podrška za Javu.

 Instalirana “JAVU” na računaru – u “Java Control Panel” tab “Security” i u “Exception Site List” ubacite

http://eusluge.euprava.gov.rs

https://eusluge.euprava.gov.rs

 Instaliran odgovarajući “Middleware za ličnu kartu Republike Srbije” u zavisnosti od datuma izdavanja lične karte. Link za preuzimanje “Middleware za ličnu kartu Republike Srbije” nalazi se na linku: http://ca.mup.gov.rs/download.html

DODATNI SAVET: da se instalira i aplikacija ČELIK sa sajta MUPa http://ca.mup.gov.rs/download.html

PROCEDURA PODNOŠENjA ZAHTEVA – KORAK PO KORAK

1. Kada je sve podešeno na računaru, pokrenite uslugu eVozačka.

2. Na prvom koraku povežite čitač kartičnih dokumenata. Kada se uverite da je prazan, kliknite na dugme „Sledeći korak“.

3. Na sledećem koraku ubacite ličnu kartu u čitač i sačekajte da se pojavi prozor, u kojem je potrebno da pokrenete JAVA aplikaciju

4. Čekirajte polje „I accept the risk and want to run this application“, zatim kliknite na dugme „RUN“

5. Nakon toga, podaci sa vaše lične karte trebalo bi da budu očitani.

a) Ako su podaci iz lične karte uspešno preuzeti dobićete porkuku/obaveštenje „Uspešno učitani podaci sa lične karte“

b) Ukoliko niste ispravno podesili pretraživač dobićete poruku „Morate prvo učitati ličnu kartu pre nego što nastavite“. Ova poruka se javlja:

 ukoliko ne koristite Internet Explorer pretraživač

 ukoliko nemate instaliranu “JAVU” na vašem računaru jer se na portalu za izčitavanje lične karte koristi “JAVA” aplet

 ukoliko niste podesili/ubacili u “Java Control Panel” tab “Security” i u “Exception Site List” sledeće:

http://eusluge.euprava.gov.rs

https://eusluge.euprava.gov.rs

 Kada ste dobili poruku da su podaci uspešno učitani sa vaše lične karte, potvrdite na dugme „Sledeći korak“. Nakon toga prelazite na stranicu na kojoj treba da odaberete kategoriju, odnosno kategorije vozila, kao i da potvrdite da nije došlo do značajne fizičke promene u vašem izgledu / da nemate upisanih zdravstvenih ograničenja, tj. da upravljanje vozilom nije ograničeno iz zdravstvenih razloga po bilo kom osnovu/ da osim vozake dozvole Republike Srbije ne posedujete vozačku dozvolu izdatu u nekoj drugoj državi

6. Klikom na “Sledeći korak” dobijate objedinjen iznos za uplatu takse (1.546 dinara). Plaćenje je omogućeno isključivo kroz objedinjenu naplatu taksi, što znači da u postupku predaje zahteva kroz ovu elektronsku uslugu će biti izgenerisana jednistvena uplatnica čije plaćanje građanin može da izvrši na svim šalterima banaka i pošte, ili korištnjem elektronskog bankarstva. Tek nakon što uplata bude evdentirana kao validna od strane Uprave za trezor Ministarstva finansija, zahtev se prosleđuje MUP-u na obradu.

7. Na osnovu preuzetih podataka sa vašeg biometrijskog dokumenta i vašeg odabira kategorije i potvrđenih saglasnosti, pokreće se upit ka bazi MUP-a, koja ukrštanjem podataka sa Portala i iz baze MUPa korisniku vraća poruku o uspešnom ili neuspešnom podnošenju zahteva za zamenu vozačke dozvole.

Poruku koja govori da nije moguće podneti zahtev elektronskim putem i da se morate obratiti nadležnoj policijskoj stanici, je poruka koju vraća informacioni sistem MUPa :

 vozačimakoji imaju dosije u drugoj policijskoj stanici, tj. činjenica o polaganju vozačkog ispita je upisana u dosije jedne policijske stanice, a na osnovu podataka iz lične karte podnosi se zahtev za drugu policijsku stanicu

 vozači kojima je pravo upravljanja motornim vozilima ograničeno po uverenju o zdravstvenoj sposobnosti ili vozači koji u staroj vozačkoj dozvoli imaju upisano ogriničenje

 vozači kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok zbog zdravstvenih ograničenja, odnosno vozači stariji od 65 godina života

 vozači koji pored stare vozačke dozvole imaju i vozačku dozvolu izdatu od strane druge države

POJAŠNjENjE RAZLIČITIH STATUSA PRIJAVE

“PRIPREMLjEN” – ovaj status govori da je zahtev uspešno podnet, ali da takse još uvek nisu plaćene

“PRIHVAĆEN NA PORTALU I PROSLEĐEN MUP-U” – MUP je uzeo zahtev u obradu, takse su plaćene

„OBRAĐEN“- vozačku dozvola je izrađena, podnosilac zahteva bi trebalo da ode u policijsku stanicu po mestu prebivališta da je preuzme

„DOPUNA“ – ovaj status javlja se ukoliko nadleđni iz MUP-a vide da nešto nije potpuno ili im je potreban neki dodatni podatak za obradu. To znači da je potrebna dopuna nekih podataka i da korisnik mora da ode na šalter nadležne policijske stanice.

OGRANIČENjA ZA KORIŠĆENjE USLUGE:

 Ovu elektronsku uslugu ne mogu da koriste vozači kojima je pravo upravljanja motornim vozilima ograničeno po uverenju o zdravstvenoj sposobnosti ili imaju u staroj vozačkoj dozvoli upisano ogriničenje, kao i vozači kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok zbog zdravstvenih ograničenja, odnosno vozači stariji od 65 godina života.

 Takođe, ovu elektronsku uslugu ne mogu da koriste vozači koji pored stare vozačke dozvole imaju i vozačku dozvolu izdatu od strane druge države.

