DIGITALNI POSLOVNI MODEL – Seminar za prelazak na Digitalni poslovni model

Nove prilike za kreiranje vrednosti

Obuka u trajanju od dva dana pomaže menadžerima srednjeg i visokog nivoa upravljanja usmerenim na rad sa korisnicima da steknu razumevanje o konceptu digitalne transformacije poslovanja, kao i o osnovnim vrednostima tj. odlikama digitalne privrede.

Zašto treba da učestvujete?

Ova obuka vam može pomoći da steknete RAZUMEVANJE O KONCEPTU DIGITALNE TRANSFORMACIJE POSLOVANJA, KAO I O OSNOVNIM VREDNOSTIMA TJ. ODLIKAMA DIGITALNOG POSLOVNOG MODELA. Obuka pomaže u procesu kreiranja vrednosti poslovanja uz pomoć digitalnih poslovnih procesa, primenom opcija koje pruža proširen digitalni ekosistem, kao i transformacijom pojedinačnih oblasti rada u jedinstven digitalni poslovni model.

RAZVOJ ZNANJA O NAČINIMA ZA UNAPREĐENJE POSLOVANJA – Polaznici stiču znanje o načinima na koje prošireni digitalni ekosistem može da pomogne u procesu poboljšanja poslovanja, targetiranja klijenata i prepoznavanja njihovih potreba, kao i u procesu kreiranja novih portfolija. Osim toga, obuka pomaže polaznicima da steknu razumevanje o pojmovima kao što su digitalna prilika i digitalna revolucija, da steknu razumevanje okvira za ocenu spremnosti kompanije za digitalizaciju, kao i da uoče oblasti sa potencijalom za rast.

USPOSTAVLJANJE DIGITALNOG POSLOVNOG MODELA – Polaznici stiču znanje o načinima za uspostavljanje Digitalnog poslovnog modela radi ostvarivanja održivog poslovnog rasta. Osim toga, obuka pomaže polaznicima da steknu razumevanje o tome na koji način digitalna ekonomija utiče na povećanje prihoda i rezultate poslovanja, kao i u kom pravcu treba usmeriti pažnju.

Ko treba da učestvuje?

Obuka je namenjena menadžerima srednjeg i visokog nivoa upravljanja usmerenim na rad sa strankama, bez obzira na sektor privrede u kom posluju

Svima onima koji ne razmišljaju na konvencionalan način te su spremni da se upuste u proces transformacije poslovanja

Ko drži obuku?

Branislav Vujović, osnivač i predsednik kompanije New Frontier Group. Kompanija New Frontier Group osnovana je 2006. godine i u sektoru usluga IT beleži najbrži rast u regionu centralne i istočne Evrope. Kompanija danas zapošljava više od 2000 visokokvalifikovanih kadrova u 17 zemalja sveta te je lider u regionu centralne i istočne Evrope u pružanja pomoći kompanijama da upoznaju mogućnosti digitalnog poslovanja. Osim toga što je zadužen za celokupno poslovanje Grupe, Branislav Vujović je odgovoran za poslove u oblastima kao što su odnosi sa investitorima, spajanje, pripajanje i preuzimanje preduzeća, kao i za definisanje strategije grupe, uz poseban osvrt na inovacije i digitalnu transformaciju preduzeća. Pre osnivanja kompanije New Frontier Group, Branislav Vujović bio je zadužen za proces brzog rasta u dve multinacionalne kompanije u regionu centralne i istočne Evrope, i to u kompaniji EMC u periodu od 2000. do 2006. godine, u zvanju regionalni menadžer i u kompaniji Computer Associates (CA) u periodu od 1986. do 2000. godine u zvanju starijeg potpredsednika. Pre pomenutog perioda Branislav je bio zaposlen u društvu Emona Računalniški Center, Ljubljana, Slovenija kao zamenik direktora.

Branislav se već izvesno vreme bavi pitanjem digitalne revolucije i njenih efekata na industrijska preduzeća, posebno razlikom koja postoji između procesa optimizacije postojećih poslovnih procesa (kroz upotrebu platforme SMAC koja objedinjuje društvene medije (social), mobilnu tehnologiju (mobile), analitiku (analytics) i računarstvo u oblaku (cloud)) i kreiranja digitalne strategije u cilju podsticanja rasta i razvoja poslovanja.

Gregor Bierent, direktor kompanije New Frontier Group, odgovoran za rad Sektora New Frontier Innovation u čijoj su nadležnosti inovacije, tj. razvoj sopstvenih softverskih proizvoda i usluge digitalnog savetovanja. Tokom svoje karijere Gregor je u različitim zvanjima bio angažovan od strane vodećih međunarodnih konsultantskih kompanija (e.g. Capgemini) i upravljao njihovim poslovnim aktivnostima u regionu centralne i istočneEvrope. Gregor je diplomirao na Tehničkom univerzitetu u Beču, gde je studirao na Odseku za poslovnu informatiku.

Za obuku se možete prijaviti i putem e-mail adrese: theacademy@rs.pwc.com ili posetite sajt PwC Srbije!

Indikativna agenda

1. OSNOVNA METODOLOGIJA DIGITALNE EKONOMIJE (PRETNJE I PRILIKE)

2. DIGITALNA TRANSFORMACIJA –ZAŠTO I KAKO?

3. NAJBOLJE DIGITALNE PRAKSE

Najbolje prakse i primeri digitalnog liderstva u različitim industrijama

Okvir za procenu digitalne zrelosti i oblasti za rast kompanija

4. DETALJNI UVID U DIGITALNI POSLOVNI MODEL

Šira slika digitalnog pislovnog modela

Vrednost digitalnog poslovnog modela

Okvir za razumevanje postojeceg modela poslovanja i kako ga transformisati u DPM

5. METODOLOGIJA INOVIRANJA POSLOVNOG MODELA

Tradicionalni poslovni model u odnosu na digitalni poslovni model

Vrednost usluge u odnosu na očekivanja klijenta

Segmenti klijenata

Kanali za komunikaciju i odnosi sa klijentima

Vrednost digitalnog procesa

Moć digitalnog ekosistema

Ključni resursi i značaj informacija

Digitalni ekosistem

Prihodi i struktura troškova

6. OBJEDINJAVANJE PRETHODNIH TEMA U JEDNU CELINU

Ciljevi radionice: