Dell EMC predstavlja jednostavniji način korišćenja Hybrid cloud platforme

Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud je platforma koja omogućava kompanijama bržu digitalnu transformaciju bez zastoja u poslovanju

Kompanija Dell EMC predstavila je svog „keca u rukavu” kada su u pitanju hibrid cloud platforme, koje će po prvi put biti dostupne na uređajima Dell EMC VxRail Appliance. Većina kompanija u svetu se okreće hibrid cloud platformama koje im omogućavaju bržu digitalnu transformaciju i usvajanje hiper-konvergentne infrastrukture koja sprečava greške u poslovanju.

„Sve više kompanija se okreće hiper cloud sistemima i modelima poslovanja, a od nas se traži da im omogućimo da na što jednostavniji način koriste sve pogodnosti koje im ove tehnologije nude, što uključuje više cloud prostora, cross cloud tehnologiju i različite kombinacije unutrašnjih i spoljnih cloud platformi. Hiper-konvergentna infrastruktura se pokazala na tržištu kao veoma efikasna u oblasti koja je vezena za obradu podataka. Povezujući Dell EMC VxRail uređaj i Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud platformu pojednostavili smo korišćenje hibrid cloud platforme za manje kompanije i na taj način proširili spektar korisnika”, izjavio je Chad Sakac, predsednik u kompaniji Dell EMC u sektoru za Converged Platforms i Solutions Division.

Dell EMC VxRail Appliance su potpuno inegrisani, unapred konfigurisani i testirani HCI uređaji koji podržavaju VMware vSAN softver. Kompanija Dell EMC je od lansiranja VxRail Appliance prošle godine prodala više od osam hiljada VxRail čvorova, preko 65 biliona prostora i sto hiljada jezgra, i to korisnicima iz različitih industrija koji posluju u preko 78 zemalja.

Prema istraživanjima IDC kompanije, prihodi koji uključuju uređaje iz HCI portfolia (VxRail Appliances, VxRack Systems i XC Serie), prerasli su ukupan prihod najbrže rastućeg tržišta, više od dva puta, što predstavlja 28 odsto prodatih hiper-konvergennih sistema u trećem kvartalu 2016. godine. Takođe, prema istraživanjima i analizama kompanije 451, napredak i razvijanje je najvidljivije u oblasti koja je vezena za obradu podataka, a prati je i razvitak na tržištu hibrid cloud sistema.

Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud se isporučuje kao gotov proizvod, dizajniran, integrisan i testiran, omogućavajući IT kompanijama da rade mnogo brže i bez zastoja u poslovanju. Cloud platforma Dell EMC EHC na VxRail uređaju pruža korisnicima mogućnost da na hibrid cloud platformu povežu između 200 i 1000 virtualnih mašina, a pored toga nudi i:

Platformu za manja kompanije, koja je isplativa i pruža mogućnost nadogradnje u zavisnosti od rasta i potreba kompanije;

sa kojom se smanjuje utrošeno vreme, troškovi i rizik; Pretpalatu za podršku koja omogućava kompanijama da kontaktiraju profesionalni servis i budu upućene u novine i poboljšanja u cloud sistemu EHC;

Velika potražnja kompanija za VxRail uređajima prevazišla su očekivanja kompanije Dell i otvorila mogućnost da postane broj jedan na tržištu provajdera HCI uređaja. Godinu dana od predstavljanja pokazalo se da je HCI bio odličan izbor za približavanje vodećem IT sektoru, jer korisnci sve više koriste aplikacije i sisteme za obradu podataka.

Iskustva korišćenja VxRail su različita, na primer kompanija CSI, jedna od najbrže rastućih na američkom tržištu, koristi ovaj uređaj kako bi pojednostavili IT upravljanje i poboljšali performanse pružajući zaposlenima brži pristup apilkacijama i podacima i na taj način smanjuje vreme za rad. Umetnički koledž Ozarks iskoristio je VxRail uređaj da poboljša performase u IT sistemu za studente i profesore. Jednostavno upravljanje VxRail uređajem omogućilo je IT osoblju da iskoriste svoje vreme i za rad na drugim projektima. Softverska kompanija proALPHA Business Solutions iskoristila je prednosti Dell EMC VxRail uređaja kako bi na jednostavniji način upravljala timom čije je sedište u Nemačkoj i omogućila korisnicima širom sveta da brže i lakše pristupe svojim online programima obuke kako bi izvukli maksimum od softverskih rešenja.

Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud i Dell EMC VxRail Appliances će biti dostupni na tržištu krajem marta 2017. godine.