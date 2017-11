U organizaciji Udruženja za upravljanje projektima Srbije – YUPMA, Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment i Društva za informatiku Srbije, u okviru manifestacije Dani projektnog menadžmenta na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment, 7.11. održan je okrugli sto na temu

„Uloge projektnog menadžera u upravljanju IT projektima„

Obzirom da veliki broj istraživanja koja su obavile akademske institucije i IT kompanije pokazuju da IT projekti doživljavaju neuspeh, pre svega zbog slabog timskog rada i lošeg vođenja projekata uz konsultaciju velikog broja stručnjaka iz IT-a i projektnog menadžmenta, odlučeno je da se Dani projektnog menadžmenta ove godine posvete ulozi projektnog menadžera u upravljanju IT projektima.

Na okruglom stolu su prisustvovali direktori značajnih IT kompanija kao što su Asseco – gospodin Igor Brnabić, Ingram – gospodin Vladimir Popović, Energodata – gospodin Miomir Rakić, kao i predstavnici kompanija AB soft, Telegroup, Saga, Hip-petrohemija, E-security, zatim Nacionalne službe za zapošljavanje i veliki broj stručnjaka iz akademskih i privrednih organizacija.

Govornici, posebno direktori velikih IT i drugih firmi su istakli da bez projektnih menadžera je nemoguće efikasno upravljanje projektom i da je neophodno da se ulože značajni napori u obrazovanje projektnih menadžera i IT stručnjaka, uz objašnjavanje potrebe da se kod realizacije raznovrsnih projekata koristi projektni menadžment.