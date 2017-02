CeBIT 2017 – impresivan svet digitalizacije  

Veštačka inteligencija, dronovi, humanoidni roboti, autonomni sistemi, Internet of Things (IoT) – sve su ovo izrazi digitalnog talasa koji neverovatnom brzinom transformiše poslovni i politički svet, kao i društvo u celini. CeBIT 2017 odvešće posetioce još dublje u fenomen digitalizacije, istražujući njegov potencijal transformacije u celokupnom lancu vrednosti i ispitujući svaki aspekt distuptivne digitalne tehnologije sutrašnjice.

Za samo osam nedelja CeBIT 2017 otvara vrata za posetioce. Moto sajma “d!conomy – no limits” stavlja akcenat na beskrajne mogućnosti digitalne transformacije. Sajam će prikazati mnoštvo primera primene disruptivnih tehnologija, nove poslovne modele i aplikacije, kao i čitav niz rešenja za digitalnu transformaciju preduzeća. Tema sajma za 2017. je odabrana da bi se dodatno istakao način na koji se menjaju granice između čoveka i mašine, kao i između stvarnog i virtuelnog sveta. Preko 3.000 kompanija iz 70 zemalja predstaviće se na CeBIT-u, kao i 400 startapa sa svojim disruptivnim poslovnim modelima, dok će u okviru CeBIT Globalne konferencije (CGC) digitalni vizionari otkriti kakva nas digitalna budućnost čeka.

Šinzo Abe, premijer Japana (ovogodišnja partnerska zemlja) i nemačka kancelarka Angela Merkel zvanično će 19. marta na ceremoniji otvaranja, otvoriti CeBIT 2017 pred više od 2.000 zvanica. Japan će na sajmu predstaviti 120 kompanija koje će biti prisutne u okviru svake izlagačke kategorije. Pored dva grupna paviljona u halama 4 i 12, ujedno i najveći po veličini paviljon do sada na CeBIT-u, druge japanske kompanije će se samostalno predstavljati u ostalim halama.

Znatan broj novih oblasti primene veštačke inteligencije i kognitivnog računarstva biće predmet ovogodišnje manifestacije, posebno u poslovnom svetu gde postoje raznovrsne oblasti primene, kao što je upotreba BOT sistema u komunikaciji sa kupcima. Veštačka inteligencija biće u velikom fokusu CeBIT-a posebno u okviru CGC konferencije kada na scenu bude stupio Guglov direktor inženjeringa i svetki priznati ekspert i futurista Rej Kurcvajl. Posetioci će imati prilike da na sajmu vide humanoidne robote koji koriste veštačku inteligenciju da komuniciraju sa ljudima, a japanski naučnik i profesor Hiroši Išiguro će se predstaviti u društvu svog digitalnog blizanca robota. A listi eminentnih govornika pridružiće se i najpoznatiji svetski uzbunjivač Edvard Snouden uživo putem live stream-a iz Moskve.

Magnet ovogodišnje izložbe za posetioce biće zasigurno hala 11 – dom za mlade inovativne kompanije u okviru SCALE11 platforme. Više od 400 startapa iz 40 zemalja prikazaće koliko digitalizacija ubrzava stvaranje novih preduzeća i razvoj novih poslovnih modela.

Ovim povodom je u Beogradu 19. januara u ICT Hub-u održano i predavanje na temu “Zašto bi inovativne kompanije trebalo da se predstave na međunarodnim izložbama kao što je SCALE11 i kako da to efikasno učine?”, na kome je Martina Libon, potpredsednica sajma CeBIT, publiku upoznala sa mogućnostima i prednostima učešća na istim i dala odgovore na pitanja kako stupiti u kontakt sa ciljnim grupama, bilo da su to investitori, mentori, velike kompanije, startapi sa kojima možete da sarađujete, ili krajnji klijenti.

Na CeBIT-u 2017 prestaviće se i dve srpske kompanije, Geneko i FSD, kao i startap ARS Embedded Systems u okviru SCALE11 platforme.

CeBIT – Global Event for Digital Business

CeBIT je najznačajniji svetski sajam usmeren na digitalizaciju koja danas pogađa svaki aspekat privrede i društva. Sajam godišnje okuplja preko 3.000 izlagača i 200.000 posetilaca u Hanoveru. Fokus je na poslednjim dostignućima u oblastima, kao što su veštačka inteligencija, autonomni sistemi, virtuelna stvarnost, humanoidi roboti i dronovi. Aktuelne teme Big Data, Cloud Applications, Internet of Things, Mobile Solutions, Security i Social Business prikazane su kroz širok spektar aplikacija. Miks izložbe, konferencija i prilika za umrežavanje čini CeBIT događajem koji se mora naći u kaledaru svakog IT provajdera i korisnika iz celog sveta. Veliki akcenat sajam stavlja i na startap zajednicu kroz SCALE11 platformu koja privlači više od 400 mladih preduzeća. CeBIT 2017 odražaće se od 20. do 24. marta, a zemlja partner biće Japan. Više informacija na zvaničnom sajtu: www.cebit.com