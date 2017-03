Besplatan internet roming dodatak za Vip poslovne korisnike  

Visoki roming računi po povratku sa putovanja mogu da budu neprijatno iznenađenje, pogotovo onima koji su zbog prirode posla često van zemlje. Upravo zbog toga, Vip mobile svojim poslovnim korisnicima poklanja dodatni paket za internet komunikaciju u romingu.

Kako bi izbegli iznenađenja zbog prekoračenja računa za prenos podataka u romingu, svi korisnici koji potpišu ili obnove ugovor na tarifi iz Vip Biznis portfolija dobijaju besplatan roming internet dodatak koji mogu iskoristiti u naredne dve godine.

Na primer, korisnik Vip Biz Out of Office 3000 tarife dobija jedan roming dodatak od 2GB koji može iskoristiti u naredne dve godine, u svim evropskim zemljama, SAD, Kini i Kanadi i to u mrežama svih operatera.

Nakon potrošenog internet dodatka, korisniku se aktivira zabrana korišćenja interneta van paketa, čime se sprečava mogućnost dalje naplate megabajta i potencijalno visokih računa.

Ponuda je dostupna u promotivnom periodu do 31. maja i važi uz ugovornu obavezu od 24 meseca.