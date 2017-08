ADATA predstavlja D16750, izdržljivu eksternu bateriju  

Atraktivan dizajn, veliki kapacitet i vrhunska zaštita od prašine i vode, spojeni u jednom uređaju

ADATA Technology, je predstavio D16750 eksternu bateriju. Posebna pažnja prilikom dizajniranja je posvećena izdržljivosti, pa ovaj proizvod zadovoljava IP67 standarde otpornosti na prašinu i vodu, a ima i poboljšanu otpornost na udarce. Iako je ADATA i ranije proizvodila izdržljive eksterne baterije, D16750 označava inicijativu da se u ovom segmentu dodaju modeli velikog kapaciteta, sa vrhunskim LG ćelijama kapaciteta 16750 mAh. D16750 poseduje mnogo više od običnog dizajna, kombinujući peskirani aluminijum i robusnu silikonsku oblogu. Može puniti dva uređaja istovremeno i bukvalno pomaže da se osnaži aktivni, mobilni i raznovrsni životni stil.

Otpornost na vodu i prašinu po IP67 standardu

Pažljivo testiran po IEC standardima, D16750 je postigao IP67 rejting. To znači potpunu zaštitu od prodiranja čestica prašine i vodootpornost do dubine od jednog metra u trajanju do 30 minuta. D16750 poseduje robusno višeslojno metalno kućište čije su ivice prekriveni izuzetno otpornim, ali fleksibilnim silikonom. Od polivanja i padova u kancelariji, do jakih kiša tokom planinarenja, D16750 se može uspešno nositi sa brojnim nepredviđenim situacijama.

Veliki kapacitet i dual USB portovi

Zahvaljujući kapacitetu od čak 16750 mAh, korisnici uz pomoć D16750 mogu dopuniti čak i najveće mobilne telefone do pet puta ili gotovo dva puta napuniti 10“ tablet. Kao i uvek, ADATA koristi vrhunske LG ćelije i implementira višestruku zaštitu, kako bi se osigurala bezbednost. Dva USB porta zajedno imaju izlaznu jačinu struje do 3,4 A, a zahvaljujući inteligentnom pristupu D16750 će brže puniti priključeni uređaj čija je baterija praznija. Ima i sinhronizovano punjenje/dopunjavanje, što znači da ga možete dopunjavati dok istovremeno puni druge uređaje. Ovo, kao i dual USB portovi značajno štedi vreme korisnika.

Elegantan izgled

ADATA čini sve da izbegne pravljenje eksternih baterija koje su samo alat za punjenje uređaja, ulažući vreme i napor u stvaranje elegantnog, ali istovremeno ergonomskog i praktičnog dizajna. Ni D16750 nije izuzetak, sa jezgrom sačinjenim od atraktivnog peskiranog aluminijuma, koje je obloženo čvrstim ali prijatnim silikonom praktičnim za nošenje. D16750 odaje utisak elegantne snage, baš kako su njegovi dizajneri i zamislili. Nudi i dodatnu funkcionalnost kroz ugrađenu LED lampu – popularnu osobinu koja se pokazala izuzetno korisnom u korišćenju van kuće.