3DEXPERIENCE podržava Industriju 4.0

Intervju: Čedomir Duboka, CEO, CAMCAD Data

Razgovarao: Zoran Kovačević

U organizaciji kompanije CADCAM Data, članice CADCAM Grupe, 12. oktobra ove godine u novobeogradskom hotelu “Tulip Inn” upriličen je 3D Experience Forum, Industrija 4.0.

Ideja ovog događaja bila je da pokaže kako kolaborativna 3D Experience platforma, koja pokriva sve procese u firmi, doprinosi industrijskoj revoluciji 4.0 koja se već uveliko dešava i kako adresira specifične zahteve ove revolucije. Osnovni opis ove platforme i njene namene dao je Čedomir Duboka, CEO, CAMCAD Data, u kratkom intervjuu za Internet ogledalo.

„Najvažnija karakteristika 3D Experience platforme je da ona predstavlja jedno jedinstveno kolaborativno okruženje nad jedinstvenim izvorom podataka. Termin koji najbolje definiše platformu je single source of truth – jedan izvor istine, to jest jedan izvor podataka, gde su svi softveri unutar firme, kao i ljudi i resursi, udruženi u okviru platforme, odnosno rade nad jednim jedinstvenim i ažurnim izvorom podataka. Počev od nabavke i prvih inputa u firmu, od zahteva za novim proizvodom ili razvojem novih proizvoda, preko svih faza koje dolaze posle, sve aktivnosti i svi procesi u firmi se upravljaju u okviru te jedinstvene platforme. Svi ljudi su integrisani, imaju svoje uloge sa odgovarajućim nivoom pristupa i u okviru platforme izvršavaju svoje zadatke“, objašnjava gospodin Duboka.

Obično, kada vide ovakva rešenja ljudi misle da su ona namenjena isključivo velikim firmama. Kada je reč o 3D Experience platformi, naš sagovornik to demantuje.

„Naprotiv“, kaže on, „platforma adresira sve, od malih firmi, gde postoji potreba za upravljanjem podacima i za nekom mini integracijom, recimo mini inženjerskog biroa, do velikih sistema poput multinacionalnih kompanija koje treba da integrišu različite pogone ili različite razvojne centre u svetu preko te iste platforme. Poenta je da platforma poseduje skalabilnost i može da pokrije procese od onih minimalnih, samo za neko osnovno projektovanje i upravljanje podacima, do najkompleksnijih, gde uzimamo u obzir i proizvodnju, i razvoj, i održavanje, i celokupno upravljanje tim procesima.“

Srpsko tržište polako sazreva, pa se i neke naše firme strateški opredeljuju za 3D Experience platformu.

„Imamo sve više upita, ali potrebno je da se ovde desi kulturna promena, da ljudi u potpunosti shvate vrednost toga. I otvorenost ka drugim tržištima će uticati da oni idu u tom smeru u implementaciji ovakvih rešenja“, uveren je direktor CamCAD Data, strateškog partnera Dassault Systemsa za tržište Srbije, kompanije čiji je jedinstveni inovativni proizvod upravo 3D Experience platforma.